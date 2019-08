Gaich: “Es una linda oportunidad y un premio”

19/08/2019 - 23:17 Deportivo

El juvenil delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich expresó ayer que la reciente convocatoria al seleccionado argentino para disputar los próximos amistosos ante Chile y México “es una linda oportunidad y un premio”.

“Es una linda oportunidad y un premio. Tengo que aprovecharla y disfrutarla”, manifestó Gaich en una entrevista con ESPN luego del entrenamiento con el plantel del “Ciclón”.

Luego de su gran actuación en los Juegos Panamericanos de Lima, el goleador fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para los partidos ante Chile y México, el 5 y el 10 de septiembre en Estados Unidos.

“Me tomó por sorpresa. Estaba mirando la tele y me llegó el mensaje de Scaloni, después me llamó y hablamos un rato. Fue una alegría terrible”, relató el cordobés, de 20 años, quien también reveló que no tenía agendado al DT en su nuevo celular.

“No lo tenía agendado en el nuevo celular. Cuando me llamó fue una sorpresa linda, fue el primero que me llevó a la Selección”, recordó Gaich en referencia al torneo de Alcudia, en España, que dirigió Scaloni tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia 2018.

Gaich disputó apenas dos partidos en el año con la camiseta de San Lorenzo, pero la convocatoria le llega luego de hacer tres goles en el último Mundial Sub- 20 en Polonia y tras los seis gritos en cinco partidos en los Juegos Panamericanos de Lima, donde Argentina conquistó la medalla de oro.