FÚNEBRES | 20 de agosto de 2019

19/08/2019 - 23:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL DE SOTELO, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su esposo Carlos, sus hermanos Juana, Guillermina, Santiago, Rosa, Adriana, Daniel, Silvina, tus hijos del corazón Maira y Matías participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Núñez. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACHÁVAL DE SOTELO, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Tus familiares Chona, Meco, Transito, Jacobo y Nicea Palavecino con sus respectivas flias., acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria y sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Los Núñez.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. No te mueras con tus muertos; llora la siembra de ayer con la esperanza puesta en la cosecha de mañana. Sus sobrinas Sirley y Mari Julián y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Querida tía Lola, fuiste para nosotros madre, amiga y abuela. Su sobrina Miryam Susana Moreno, su sobrino nieto C.P.N. Edgardo Daniel Únzaga y su sobrina en el afecto Alica Mabel Moreno participan con profundo dolor su partida. Rogamos una oración en su querida memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Luis Héctor Bau, Pablo Bau y Luis Humberto Bau y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Victoria Uequín de Nabac, sus hijos Juan Carlos Nabac y flia, Gustavo Nabac y flia. y Patrica Nabac y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus sobrinos Betiana, Marita, Silvina, Federico, Exequiel, sobrino pol. Carlos y Daniel, sobrinos nietos Ignacio, Maribe, Agustina, Daniel, Belén participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. casa duelo SV Nº 2 P.L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ARCE, ANGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gladys Chazarreta, sus hijos Aldo Exequiel y Elio Federico Lescano, Elba Chazarreta y Ramón Chazarreta y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yaya. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Roxana y María de los Angeles Menini y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. María Hilda Pithod y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Nora Rafael de Jiménez acompaña con cariño y en oración a Roberto, sus hijas, a Lucy y familia. Ruega por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La comunidad educativa de la E.S.P.E.A Nº 1 "Nicolás S. Gennero" participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Que brille para Daniela la luz que no tiene fin. Nuestras condolencia a Roberto, sus 3 hijas y familia en este momento de dolor. Delfor Monill y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Rubén Pikaluk, su Sra. Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Amigos de su hermano Toño y hermana política Liz: Adrian E. Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, y sus hijos Romina, Luciano, Virginia Vizcarra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus hijos Ale, Negro, Puchi Gerez, su hijos políticos Daniela, Julio, Juana, nietos, bisnietos sobrinos, hnos y demas familiares Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su esposo Hugo Díaz, sus hijos Hugo, Vanesa, Roxana, Rosa, hijos pol. Nelson, Pablo, Fabian, nietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco a las 15 hs. casa duelo Fca. Jacques 289. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Sus hijos Mónica, Marta, hijo pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus resots fueron inhumados en el cementerio La Piedad, Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Sus sobrinos Lina, Pancho, Maria, Eduardo, Milagros, Florencia, sobrinos nietos, Franco, Gaby, Candela y Benicio participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. A ti Señor levanto mi alma, dios mío en ti confio. Sus sobrinos Tato, y Adri, sobrinos nietos Jime, Virgi, Juanjo y demás familiares., María de Segura y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus sobrinos Pablo, Cintia, Kuki, y Rita, sobrinos nietos Marcos y Mateo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su amiga Nani García Cianferoni, sus hijos Mariana y José Manuel con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de doña Nina, madre de nuestra querida Mónica y de Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu morada de paz y amor. Mercedes Gómez, participa con hondo pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Carlos R. Castillo y familia lamentan el fallecimiento de su amigo y vecino, condolencias y resignación.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Diego Abdenur participa su fallecimiento y acompaña a su amigo Marito y familia en este difícil momento.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Su esposa Josefina, sus hijos Sonia, Alfredo, Viviana, nietos, María Angélica, María del Rosario. Sus restos fueron cremados. Cob. Caruso Cía.Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Rosa Mercedes Sosa y flia. y acompañan a toda su familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, RINALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Sus hijos Rita, Ana, Rodrigo, nietos Eliza, David, Daniel, Caren, participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RAMÍREZ, RINALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Dueños y colaboradores de Farmacia la Esquina, participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Ana y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RAMÍREZ, RINALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Carlos y Miguel Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo René. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus padres Ubaldo y Amanda Inés, tíos, primos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán sepultados hoy a hs 16.30 en el cemet. de Puestito de San Antonio. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (S/V). EMPRESA SANTIAGO.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Ángel de vida que nos acompañaste en este camino terrenal. Tu pronta partida nos deja triste y acongojados, pero con la alegría de haber compartido treinta años. Gracias hija por ser para siempre nuestro Ángel Guardián. Sus Padres Inés y Ubaldo.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Los que mueren con Cristo en su corazón, son bienaventurados porque han asegurado su salvación. Participa con profundo dolor de su fallecimiento. Su primo David Toloza y su hija Ana Paula.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "El Señor es mi pastor nada me faltara, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Su primo Hugo Toloza (h), su esposa Lucrecia Maldonado y sus hijos Tomas y Guadalupe.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Que Dios alfombre con bellas flores la senda por donde vallas, que nunca sufras ni llores y si lloras que sea de felicidad. Deseo de corazón abundante bendiciones para hoy y siempre. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de sus grandes amigos Ubaldo e Inés. Sus tíos Hugo Toloza y Victoria Agüero. Sus restos serán velados hoy a partir de las 8 hs en Av. Rivadavia (S/V).

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. La comisión directiva de "Summa Colectivo de Arte", socios y amigos participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia fundadora y amiga, la querida Isabel. Rogamos paz para su alma y pronta resignación para sus seres queridos y oraciones en su querida memoria.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Dale el descanso eterno. Su hermano Américo Silva participa con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Los artistas integrantes de la Cámara de Arte " La Bohardilla" participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de su asociada Sonia Silvia y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato, sus hijos Pablo, Hugo y María Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus hijos Juan, Osvaldo, Daniel, Ruben, Maria, Mirian, Roxana, h. pol. nietos, bisnietos y demas fliares participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados a las 16,30 hs. en el cementerio La Misericordia, casa duelo Av. Belgrano 532 (L.B) sala vel. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su hermana política Graciela de Karam, Marcela, Leopoldo e hijos, José María e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su tía Marta Alicia Padilla, sus primos Federico José Raschi y flia. y Gustavo Raschi participan con profundo dolor su fallecimiento.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Ing. Oscar Barrionuevo participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. El personal de Cia. de Recreativos Argentinos UTE participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg. UTE participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Daniela Machao y Romina Pereyra, y sus respectivas flias. acompañan a su hija Fernanda en tan difícil momento para que encuentre consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro y sus hijos Gabi, Romi, Aldito y sus respectivas flias. acompañan a Fernanda y familia en este difícil momento.

TUR, JOSÉ APARICIO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. ¡Qué fugaz es la vida! Te fuiste en silencio, viejito querido y amado. Su hijo Carlos, su hija pol. Olga, sus nietos Carlitos, José Luis, Fabián, Cristinan, Raúl, Gustavo, Walter, Wiliam y Gisela, bisnietos Carina, Noelia, Patricio, Aldana, Josecito, Facu, Luján, Evelin, Augusto y Eduardito participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia.

TUR, JOSÉ APARICIO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Carlos Tur, su hija política Olga Peralta, sus nietos Carlitos, José Luis, Fabián, Gustavo, Guillermo, Walter, Willu, Gisela y Raúl que lloran tu partida con profundo dolor. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la Misericordia a las 16hs.

TUR, JOSÉ APARICIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus hijos Ramon Estergidio, Jose Ismael y Juan Carlos, hijas polit. Olga Peralta, Ada Ruiz, Yolanda Corvalan, y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 16 hs. en el cement. La Misericordia. Casa de duelo Berutti 1434. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

TUR, JOSÉ APARICIO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. ¿Fuiste un ser especial de humildad, amor y bondad, serás siempre nuestra guía. Su hija política Ana, nietas Claudia y Mónica, bisnietos Sergio, Erika y Milagros participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TUR, JOSÉ APARICIO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus bisnietos y tataranietos, nietos políticos Yudith, Mercedes, Carolina, María, Romina y Victor participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, ELSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su esposo Juan Carlos Sosa, sus hijos Silvana, Juan Carlos, Laura, Gabriela, Pedro, José, Pablo, Melina, h/pol, Carlos, Dora, Marcelo, Sandra, Cecilia, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Cnel. Rivas 158 Bº Banfield. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO, CARLOS NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/19|. Su hermano Oscar Castillo, su hermana política Mary Montis, sus sobrinos Javier, Cristian y Matías y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

CORNEJO, CÉSAR ALFREDO (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. La comunidad educativa del Colegio Primario Ciudad de Frías y el Jardín de Infantes Amiguitos, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo, Natalia Cornejo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

DÍAZ, ENRIQUE IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció elñ 19/8/19|. Sus hijos Elba, Mario, Ignacio, Raúl, Rosa, h/ políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Oluampa Dpto. Moreno. Cob. Caruso.Cia. Arg. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ, FÉLIX ILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus hijos Patricia, Félix Giménez, su hijo político Luis Martinez, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARíA (q.e.p.d) Falleció el 17/8/19|. Ejemplo de madre y esposa, inculcaste principios y valores de respeto y amistad a tus hijos. Sus amigos de siempre profesora Esther Hallak y flia. Acompañan en este momento de dolor a sus hijos y demas fliares. Elevan oraciones a su memoria.

ROMERO, CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su esposa, Teodomira Abregú, sus hijos Juan, Carlos, Víctor, Ramón, Héctor, Susana, Rodolfo, Julio, nietos, bisnietos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Piruaj Bajo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SALVATIERRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Sus hijos Mercedes, Juan, Carmen, Blanca, hijos pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

ALCAIDE, DOMINGO TEODORO (TEO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. A un año de tu partida, tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia de Mailin para rezar y pedir por tu eterno descanso y la paz de tu alma. Rogamos oraciones en tu querida memoria y brille para ti la luz eterna.

CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Querida hermana hoy hace un año de tu partida al Reino Celestial, cada día que pasa te extrañamos mas. Fuiste un ser maravilloso como hermana, como madre, como tía. Muy cristiana ante tus creencias y cultivando los principios y valores que nuestros padres nos supieron enseñar. Sigues presente en cada uno de nosotros dejando un vacio en nuestras vidas. Le pido a Dios, desde lo alto, nos protejas y nos des cristiana resignación a todos los que te amamos. Tus hermanos Domingo y Beatriz Correa, tu cuñado Alberto Gómez, tus sobrinos Mónica, Verónica, Adriana y Eduardo, tus sobrinos políticos, Julio, Paola y Mario, sobrinos nietos Nicolás, Julián, Valentina, Belén, Nayarit, Martina, Julieta, Lucio y Francesca y tu prima Yoyi, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Hoy hace un año de tu partida al Reino de los cielos tu recuerdo permanece en nuestros corazones. Te extrañamos. Tu esposo Ricardo, hijos:Dito, Emi y Migui, nietos David, Luján y Ema, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su esposa Leonor Andrada, su hijo Daniel Ingratta, su hermana Blanca invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

LUNA, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Querido hermano, a dos años de tu partida hacia el reino de Dios, tu mamá, tu hijito y tus hermanas realizarán una misa en la parroquia San José del Bº. Belgrano a las 20 hs.

SÁNDEZ, JOSÉ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/05|. Fuiste en vida el padre, hermano, y maestro de una casa vertiente de ilusiones y progreso. Te destacaste deportivamente, funcional y social como periodista intelectual, cosechado innumerables amigos por tus condiciones natas de gran persona. Tus hermanos y demás familiares, te recordarán hoy (20) con una misa en la parroquia Santa Rita (Bº. J. Newbery) a horas 20. Pedimos oraciones por su eterno descanso.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Tu ausencia a dejado un inmenso vacío, pero para los que te queremos no dejaras de existir jamás. Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Julio y Norma sus hermanos Oscar, Ana, Stella, Rosy, Marcela, Lauri, Jorge, Ángela y Cristian y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 10:30 horas en el panteón familiar del Cementerio Cristo Rey y, a la misa a las 18:00 horas en su domicilio de Punua con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu cuñado Nono Riberos tu hermana Ana y tus sobrinos Emanuel, Debora, Ramon, Milagros y Alejandro invitan al responso que se oficiará hoy a las 10:30 horas en el panteón familiar del Cementerio Cristo Rey y a la misa a las 18:00 horas en su domicilio de Punua con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

Recordatorios

PEREYRA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/04|. En esta fecha tan particular recordamos tu partida para cobijarte en los brazos del Señor, allí encontraste a tu fiel compañera de toda la vida, juntos gozaran de la paz eterna en el paraíso celestial que Jesús tiene preparado para todos aquellos que se sientan identificados con sus enseñanzas. Rogamos que te conceda la gracia eterna. Sus hijos Manuel y Raquel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, bisnietos, Martina, Luciana, Luciano, Justina y Mateo lo recuerdan siempre.