Entró a la casa de su ex, amenazó con matarla a ella y a su hija porque lloraba

Una mujer y sus dos hijas de 6 y 8 años vivieron momentos de extrema tensión cuando se encontraban solas en su casa del Bº San Carlos y de forma repentina irrumpió en su casa su ex pareja, en avanzado estado de ebriedad, y aparentemente bajo los efectos de sustancias.

El hecho salió a la luz cuando Sandra (29), desesperada se presentó en la Comisaría Seccional Doce para pedir ayuda, ya que su ex pareja la había amenazado con asesinarla delante de las menores.

Según contó Sandra, el hecho se registró pasada la cero hora del sábado. Ella estaba descansando y de forma repentina su expareja, a quien identificó como Carlos Giménez, de 37 años, rompió la puerta e ingresó hasta su habitación donde dormía con sus hijas.

La damnificada explicó que mantuvo una relación de 4 años aproximadamente, con separaciones intermedias. Pero hace varios meses había decidido terminar definitivamente el vínculo por las agresiones que recibía por parte del acusado.

Sobre el grave episodio explicó que una vez dentro del dormitorio empezó agredirla verbalmente, diciéndole que la iba a matar en presencia de sus hijas. Los gritos del acusado alteraron a la mayor de las niñas, quien comenzó a llorar.

En lugar de deponer su actitud ante la angustia de su hija, el sujeto gritaba y le decía a la niña que haga silencio por que las iba a matar a las dos. Más tarde comenzó a revisar los cajones de un mueble y se apoderó de una tarjeta de débito, propiedad de Sandra.

No conforme con llevar la tarjeta, el acusado también tomó prendas de vestir de su ex pareja y las llevó, manifestando que las iba a vender.

Cuando su ex abandonó la casa, Sandra se presentó en la mencionada dependencia e informó que su preocupación por esta clase de actos, ya no sabe qué hacer ni en dónde resguardarse para que el hombre no la persiga y le quite sus bienes.

Además expresó que está cansada de los maltratos, ya que en forma reiterada fue agredida, pero nunca radicó denuncia porque temía que el sujeto cumpliera con sus amenazas y les hiciera daño a las menores.

Enterada de la situación, la fiscal de turno Dra. María del Pilar Gallo ordenó que la policía busque y aprese al acusado.