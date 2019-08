Correa quiere aprovechar la chance

19/08/2019 - 23:46 Deportivo

Central Córdoba enfrentará mañana a All Boys, desde las 15.30 en cancha de Unión y por 16avos de final de Copa Argentina. El entrenador Gustavo Coleoni presentará un equipo alternativo y uno de los titulares que confirmó es el defensor uruguayo Nicolás Correa.

“Obviamente que es una chance para mostrarnos. Igual todos nos sentimos parte de esto desde que arrancó la pretemporada. Obviamente el técnico después elige los mejores once para cada partido y todos peleamos para ganarnos un lugar y sentirnos parte de lo que cada uno vino a lograr personal y grupalmente, que es permanecer en primera”, sostuvo el jugador tras la práctica de ayer.

Al referirse al rival, el defensor manifestó: “Es como todo equipo. Ellos también tienen un partido aparte como nosotros, con otras aspiraciones porque se armaron para pelear el ascenso. Y nosotros tenemos que tomarlo con la misma seriedad que tomamos el campeonato. Este partido es muy importante, es más que una final, entonces al que le toque ir vamos a dar lo máximo para estar a la altura y ojalá podamos quedarnos con la llave”.

El uruguayo reveló lo que le pidió el “Sapo” para el cruce de mañana. “Fue claro y nos dijo que quiere un equipo intenso, agresivo y sólido. Tenemos que demostrar que estamos haciendo las cosas muy bien grupalmente y seguir por el mismo camino todos juntos para seguir logrando objetivos”, remarcó.

“Coto” se refirió al momento de Central. “Estamos bien. Es un plantel totalmente nuevo, con muchos refuerzos. Hemos tomado la responsabilidad, los grandes, de encaminar esto con el desafío personal que tiene cada uno de venir a esta institución que nos abrió las puertas y que logró el ascenso de muy buena manera y tiene aspiraciones de seguir creciendo como club. En el plantel nos estamos conociendo, hay una armonía y eso juega a favor”, señaló.

Para el uruguayo, esta Copa Argentina es “muy importante para todos. Es mucha responsabilidad porque es un partido oficial y es para pasar de fase. Hay un premio económico muy importante para el club y estamos de cara a eso, de seguir perseverando en el laburo y aprovechar las oportunidades”.

También destacó el valor de tener un plantel largo. “Hay muchos jugadores y es bueno que haya esta competencia para que todos tengan la oportunidad de demostrar que estamos a la altura”, explicó.

Correa también dejó en claro que está ansioso por jugar el partido de mañana, que marcará su debut oficial con la camiseta del Ferroviario: “Estoy con muchas ganas de jugar porque soy un loco apasionado de esto. Me dedico ciento por ciento a esto y jugando o no jugando uno quiere aportar lo propio. En esta instancia me toca, pero tampoco cambia mi manera de ser”.

Por último, evitó responder consultas referidas a Racing porque “todo el plantel, tanto los que viajamos como los que se quedan acá, tenemos en claro que lo de ahora es el miércoles. Obviamente que después del partido de Copa Argentina se viene Racing, que es el último campeón, tiene jugadores de renombre y muy importantes. Pero para eso hay tiempo todavía para prepararlo. Hoy por hoy lo inmediato es la Copa Argentina”, concluyó el defensor uruguayo.