Adam Bareiro pidió disculpas a los hinchas

20/08/2019 - 00:28 Deportivo

¿Qué dijo Adam Bareiro después de errar un penal que podría haber cambiado la historia ante Rosario Central? El delantero paraguayo de San Lorenzo pidió disculpas en su cuenta de Instagram y agradeció el apoyo que recibió de sus compañeros, directivos, familiares y amigos por el mal momento ante el “Canalla”.

“Con este post nada más quería agradecer a mis compañeros, directivos, familia y amigos que me bancaron y por más que ninguno estuvo de acuerdo con mi irresponsabilidad se preocupó por mí y quiso que levante la cabeza! Sí me sigue doliendo y sí aprendo día a día de mis errores y ésta no es una excepción! Quería publicarlo para pedirle disculpas a toda la gente de San Lorenzo. No espero que me perdonen ni entiendan, pero tomé una mala decisión en el momento y desde mañana voy a trabajar el doble o triple si hace falta para mostrar lo que de verdad puedo dar por mi equipo! A muerte con mi grupo y mucho más fuerte después de esta caída mía!”, publicó el atacante guaraní en su cuenta de Instagram.

Con el partido todavía 1-2 para San Lorenzo, Bareiro había desviado su remate de penal. Una vaselina que se fue muy alta, gesto técnico que generó el fastidio de los hinchas y la crítica generalizada incluso de quienes comparten vestuario con él.

“No espero que me perdonen ni entiendan”, añadió en el posteo que publicó este domingo por la noche en su cuenta oficial de Instagram (@adambareiro) y que fue replicada también en su Twitter.

Juan Antonio Pizzi, el entrenador de San Lorenzo, prefirió no ahondar en el análisis: “Pienso lo mismo que todos”, deslizó en rueda de prensa. Antes, Fernando Belluschi había dicho que “se pueden errar penales, pero no así”, aunque luego bancó al delantero, que llegó a San Lorenzo en el mercado de pases invernal.

Bareiro sabe que en su posición tiene competencia. Como centrodelantero en San Lorenzo además pelean por su chance Adolfo Gaich, quien fue citado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, también Alexander Díaz (otro juvenil) y Nicolás Blandi.