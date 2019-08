Buscando al reemplazo ideal de Marcelo Meli

20/08/2019 - 00:31 Deportivo

A lo largo de estas tres fechas de Superliga, César Marcelo Meli se convirtió en un jugador clave para la estructura de Central Córdoba. Llegó con la “chapa” de ser uno de los refuerzos de mayor jerarquía y, más allá de la infantil expulsión sufrida ante Talleres de Córdoba, lo está demostrando.

Justamente esa expulsión le hará perder a Meli el partido del próximo domingo, nada menos que ante el último campeón Racing Club y en el estadio Alfredo Terrera. En realidad, si no hubiese visto la roja, el ex volante de Boca tampoco iba a jugar por una cláusula que le impide enfrentar al club dueño de su pase. O sea que al entrenador Gustavo Coleoni no lo tomó por sorpresa la ausencia de Meli, si no que más bien ya venía pensando en quién lo reemplazará. Y estos días que quedan hasta el domingo le servirán al “Sapo” para seguir evaluando a los candidatos a quedarse con el puesto.

Es que no fácil suplantar a un jugador que combina sacrificio y marca con juego. De los dos interiores, el otro es Nicolás Femia, Meli es el que más le da una mano a Cristian Vega a la hora de recuperar la pelota. Pero también es de los más claros a la hora de poner pases en diagonales para aprovechar las subidas de Cristaldo o Melivilo.

Las alternativas que baraja el DT para reemplazar a Meli son varias. Una es la de Lisandro Alzugaray, que ingresó ante Talleres luego de la expulsión del ex Boca y marcó el gol del empate. Quizás Alzugaray no tiene tanta contención y eso, ante un mediocampo de buen pie como el del equipo del “Chacho”, puede ser determinante. Juan Galeano, otro de los aspirantes, es más de contención y puede solucionar ese déficit de Alzugaray, pero el equipo resignaría juego.

El ex lateral Marcos Sánchez quizás sea el que más se parezca a Meli, porque tiene contracción a la maca y demostró que puede clarificar el juego. El otro candidato es Gervasio Núñez. Por jerarquía y experiencia, el “Yacaré” sería el reemplazante ideal de Meli, pero aún está falto de ritmo. Y eso buscará mañana en Santa Fe. Luego, el “Sapo” deberá decidir.