La selección de Santiago sufrió una dura derrota en el debut frente a Formosa

20/08/2019 - 01:05 Deportivo

El seleccionado santiagueño sufrió anoche una dura derrota ante Formosa por 86 a 63, en el debut de ambos en el Campeonato Argentino de Mayores, que se juega en la capital formoseña.

El equipo del “Flaco” Paz se encontró con un rival durísimo y no pudo hacer un buen partido en defensa para fortalecer sus chances de quedarse con la victoria.

Además, en ataque tuvo bajos porcentajes de efectividad, por lo que sólo dos de sus jugadores terminaron con puntuación de dos dígitos: Gabriel Rojas (12) y Nicolás Kalalo (10).

Los 63 puntos del equipo santiagueño se completaron con Luciano Pagani (7), Franco Badami (6), Guido Garnica (4), Esteban Ledesma (9), Fabián Paz (5), Joaquín Gómez Delconte (2), Juan Cruz Burgos (5) y Juan Ángel Rojas (3).

También jugaron Juan Ignacio Loto Turk y Lucas Nieto, pero no convirtieron puntos.

Por su parte, las figuras del conjunto formoseño fueron Mariano Gómez (16), Carlos Benítez (14), Alexis Elsener (12), Luciano Cárdenas (11) y Emiliano Giménez (10).

La jornada inaugural se completó con los siguientes resultados: Santa Fe 91, Córdoba 87 (grupo D), Entre Ríos 73, Chaco 71 (grupo A), Misiones 65, Mendoza 63 (grupo B), Tucumán 98, Tierra del Fuego 54 (interzonal), Buenos Aires 74, Corrientes 67 (grupo C).

Para hoy

Hoy se cumplirá la segunda jornada, en la que el seleccionado santiagueño irá en busca de la recuperación frente a Entre Ríos, desde las 18.30.

La programación para hoy es la siguiente: desde las 15, Tierra del Fuego vs. Buenos Aires (estadio Cincuentenario; 15.30, Chaco vs. Mendoza (Centenario); 17.30, Corrientes vs. Santa Fe (Cincuentenario); 18.30, Santiago vs. Entre Ríos (Centenario); 20, Córdoba vs. Tucumán (Cincuentenario); 21.30, Formosa vs. Misiones (Centenario).