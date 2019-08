Asume Lacunza y anuncian medidas para contener a los mercados financieros

20/08/2019 - 06:36 Policiales

Tras jurar como nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza dará una conferencia de prensa en la que explicará sus pasos a seguir. Media hora después, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, realizará anuncios sobre la capacidad de intervención ante aumentos en la divisa..

Se espera una jornada muy complicada para las rondas cambiarias y bursátiles, que ayer operaron desfavorablamente en el mercado internacional.

El Gobierno busca explicar el alcance del paquete de medidas que anunció la semana pasada y que incluyen la quita de IVA para alimentos básicos, el congelamiento del precio de las naftas, bonos para trabajadores públicos y privados, un menor peso del impuesto a las Ganancias y un beneficio para deudores UVA que deja fijo los montos de las cuotas mensuales hasta fin de año.

Según Dante Sica, aún no se sabe “cuál será el tipo de cambio porque se está normalizando”

El ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, fue uno de los pocos que participó de la reunión en la quinta “Los Abrojos”. Pese a algunas diferencias de gestión tenía buena relación con el saliente ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y ahora ya se encuentra en contacto con quien asumirá hoy al frente de la cartera: Hernán Lacunza.

“Estamos en un limbo complicado desde el punto de vista técnico”, dijo De Pablo

El economista Juan Carlos De Pablo planteó que quien asuma la presidencia el 10 de diciembre próximo “tendrá una agenda muy complicada” por “la herencia de Cristina y la que dejará el gobierno actual”.

El New York Times responsabiliza a Macri por la crisis que vive el país

Una nota de opinión del diario New York Times desmintió rotundamente que los resultados electorales de las Paso hayan sido el detonante de la brutal corrida de la semana pasada.

Bancos extranjeros le exigen al Gobierno la devolución anticipada de un préstamo de u$s 2.600 millones

La brutal caída del precio de los bonos gatilló una situación que el Gobierno no tenía prevista. Se trata de la devolución anticipada de unos u$s 2.600 millones que prestó un consorcio de bancos al Tesoro. Las entidades ya enviaron cartas para notificar al Gobierno sobre esta situación y se estima que no habrá acuerdo.