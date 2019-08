VIDEO | Hace 50 años, los Torino iniciaban en Nürburgring, la Misión Argentina

20/08/2019 - 10:54 Deportivo

Un 20 de agosto de 1969 comenzaron las 84 Horas de Nürburgring con la participación de los Torino que Juan Manuel Fangio y Oreste Berta prepararon para mostrar al mundo.

“Con Juan Manuel Fangio siempre intentamos interesar a IKA Renault para correr con Torino en las 84 Horas de Nürburgring”, recordó el prestigioso preparador.

Sin embargo no contaban con el interés por parte de la compañía, hasta que, para fortuna de ellos, se encontraron con Carlos Lobbosco, que apenas un año antes había comenzado sus funciones como responsable de relaciones de Competición de la marca, para sentir que el proyecto tenía tracción.

“Llegó un momento que tantas compañías se entusiasmaron, que Renault no pudo decir que no”, indicó Berta. Y fue ahí donde el modelo 380W fue el elegido para representar al equipo argentino.

Con respecto al armado del equipo, Oreste Berta aseguró: “Para mí fue muy difícil manejar y ponerme de acuerdo con 10 pilotos, con los mecánicos, ser el probador de los autos. De la mañana hasta el atardecer. No digo a la noche, porque me negaba a manejar de noche. Yo hice la lista de 15 pilotos para luego definir al plantel. Entre ellos puse a Cacho Fangio, ya que Juan Manuel no quería ubicarlo porque decía que no correspondía poner a alguien con su apellido”.

Finalmente, el sueño se convirtió en realidad y los Torino llegaron a Nürburgring con sus pilotos. En el coche N° 1 se alternaban Carmelo Galbato, Rubén Luis Di Palma y Oscar “Cacho” Fangio. En el N° 2 Gastón Perkins, Eduardo Rodríguez Canedo y Jorge Cupeiro, y en el N° 3, Eduardo Copello, Alberto “Larry” Rodríguez Larreta y Oscar Franco. El suplente era “El nene” Néstor García Veiga.

La competencia se puso en marcha y los Torino dominaron la primera jornada pero para la vuelta 41 comenzaron los problemas. El auto con Cupeiro se despistó y quedó a la vera del camino. En la segunda jornada fue el turno del N° 1, cuando Di Palma, sin luces, se despistó y rompió el cárter, en ese momento solo un Torino quedó en competencia.

Tras haber corrido las horas restantes, el Torino N°2 alcanzó el 4° lugar en la clasificación general, el triunfo en su categoría (más de 3 litros) y fue el auto que más vueltas dio al circuito de Nürburgring, con 334. Ganó un Lancia tracción delantera, de 1584cc, tripulado por Kallstrom, Barbasio y Fall, seguidos por un BMW y un Triumph.