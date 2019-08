Lo barato casi le sale caro

20/08/2019 - 11:04 Mundo Web

Gemma Downey modelo británica de 23 años, busca renovar constantemente su armario a “bajo costo”. Pero jamás pensó que la diferencia de precios la pagaría con su pie.

Todo comenzó cuando Gemma se preparaba para una cita, la modelo en un principio vistió con unas sandalias altísimas, conocidas como plataformas. Pero por las dudas ante un posible cansancio llevo en su cartera unas sandalias “chatitas” que había adquirido el día anterior a través de una “feria americana”.

Al finalizar la cena y el baile, el joven con el que había salido la invito a caminar antes de llevarla nuevamente a su casa. Ante esta situación Downey prefirió cambiarse las sandalias y caminar con las “chatitas”, ya que las que llevaba puestas le habían lastimado los pies y sacado ampollas, y creía que las otras le permitirían extender la salida, pero al usar estas, todo empeoró.

La herida se fue agravando con el correr de los días debido a las bacterias que tenia la sandalia. Fue tanto el dolor que decidió visitar un médico. "Mi pie se había hinchado y estaba ocurriendo lo mismo alrededor de mi tobillo. El dolor era espantoso". Posteriormente fue derivada al Hospital Worthing, en el Reino Unido, por principio de sepsis, una afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección.

Lo que sucedió es que Gemma no sabía la cantidad de bacterias que puede llegar a acumular un zapato en su interior, y más si se trata de uno “usado”. Según estudios unas 10 mil a lo largo de un uso normal y algunas de ellas son las causantes del mal olor de pies y hongos.

"No podía creer que algo tan insignificante pudiera causar tanto daño. Tuve mucha suerte de que mi infección fuera tratada a tiempo. Tuve heridas similares muchas veces, pero no pensé que esto pudiera ocurrir. Ahora me gustaría advertir a otras mujeres al respecto. Que sepan que si tienen una ampolla y no se cura, vayan a revisarlas", sostuvo ante los medios locales.

Gemma estuvo dos días internada en el hospital, donde fue tratada por sepsis y celulitis, una infección bacteriana de la piel.

Por el momento tendrá que usar ojotas, y a lo largo de tres meses, lo que también afecta su trabajo, ya que normalmente tiene que posar con tacos o caminar en puntitas de pie. "Los médicos me dijeron que tuve suerte de haber actuado en consecuencia y pude comprobar que podría haber sido mucho más grave si perdía el pie", sostuvo al mismo medio.

