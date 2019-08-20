CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.00 POR EL MUNDO
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO (ESTRENO)
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA
07.42 EL VERANO DE SUS VIDAS
09.45 PADDINGTON
11.32 EL DIARIO DE LA PRINCESA
13.48 LOS AGENTES DEL DESTINO
15.54 EL PROTEGIDO
17.55 JUEGO DE TRAICIONES
19.54 LOS AGENTES DEL DESTINO
22.00 21, LA GRAN FIESTA
23.45 MUNDO SURREAL
TCM
06.45 LOST - T. 2 - EP. 6 - ABANDONED
14.24 LOST - T. 2 - EP. 15 - MATERNITY LEAVE
15.11 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 5 - PAUL IN
THE FAMILY
15.37 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 6 - I’M JUST
SO HAPPY FOR YOU
16.03 LOS SUPLENTES
18.07 LA MEJOR DE MIS BODAS
20.03 DICEN POR AHÍ...
22.00 BULLITT
TNT
06.32 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
09.01 EL GRAN GATSBY
11.29 U-571
13.33 DIARIO DE UNA PASIÓN
15.55 DOS INÚTILES EN PATRULLA
17.54 FURIA DE TITANES
19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.57 ASESINO NINJA
SPACE
06.00 CANELO. VIGILA EL TRONO
06.40 EL TESORO DEL AMAZONAS
08.26 LÍMITE VERTICAL
10.36 SHERLOCK HOLMES
12.54 EL INVENTOR DE JUEGOS
14.59 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
17.03 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
19.30 MUNDO ACUÁTICO
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN
23.35 MIEDO PROFUNDO
CINECANAL
11.05 DESPEREAUX, UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
12.50 STUART LITTLE
14.20 VIDA ASEGURADA
16.00 UN AMOR IMPOSIBLE
17.55 EL PASAJERO
20.05 EL TESORO DEL AMAZONAS
22.00 DJANGO, SIN CADENAS
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LA CLÍNICA DEL DR. CURETA
23.30 LOS CHANTAS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN
Y TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA
(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE
Y GRATUITA.
*SABADO 24, A LAS 21, MISHQUILA
DE ARPAS.
*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES
AMERICANAS, CON EL BALLET
PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA:
ALIMENTO NO PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO
TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN
DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ A
ESCENA ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”,
CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA.
ENTRADA GRATUITA.
1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ
A ESCENA “PERFECTOS
DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA
POR TOMÁS FONZI Y
GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN
DE GUILLERMO FRANCELLA.
PATIO MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,
VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO
DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
ANGRY BIRDS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08 -17:00 hs 19:20 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21 /08 22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
21,/08 - 19:30 hs (Cast)
ANNA: EL PELIGRO TIENE
NOMBRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
21/08 - 22:00 hs (Subt
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08 -16:40 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
21 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)
19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00
hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20 AL 21/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08 -19:00 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/08 21:45 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS:
HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:10
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:40 (sábado,
domingo y lunes)
LA ODISEA DE LOS GI LES
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 -
21:40- 22:30
CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,
domingo y lunes)
ANGRY BIRDS 2
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30
CASTELLANO 3D 17:20
CASTELLANO 2D 15:10 (sábado,
domingo, lunes)
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada general: $260
Jubilados, docentes y estudiantes:
$180 todos los días.