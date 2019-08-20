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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de agosto de 2019

A LAS 22 POR EL MUNDO

- 21:06 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO (ESTRENO)

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

07.42 EL VERANO DE SUS VIDAS

09.45 PADDINGTON

11.32 EL DIARIO DE LA PRINCESA

13.48 LOS AGENTES DEL DESTINO

15.54 EL PROTEGIDO

17.55 JUEGO DE TRAICIONES

19.54 LOS AGENTES DEL DESTINO

22.00 21, LA GRAN FIESTA

23.45 MUNDO SURREAL

TCM

06.45 LOST - T. 2 - EP. 6 - ABANDONED

14.24 LOST - T. 2 - EP. 15 - MATERNITY LEAVE

15.11 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 5 - PAUL IN

THE FAMILY

15.37 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 6 - I’M JUST

SO HAPPY FOR YOU

16.03 LOS SUPLENTES

18.07 LA MEJOR DE MIS BODAS

20.03 DICEN POR AHÍ...

22.00 BULLITT

TNT

06.32 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

09.01 EL GRAN GATSBY

11.29 U-571

13.33 DIARIO DE UNA PASIÓN

15.55 DOS INÚTILES EN PATRULLA

17.54 FURIA DE TITANES

19.48 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.57 ASESINO NINJA

SPACE

06.00 CANELO. VIGILA EL TRONO

06.40 EL TESORO DEL AMAZONAS

08.26 LÍMITE VERTICAL

10.36 SHERLOCK HOLMES

12.54 EL INVENTOR DE JUEGOS

14.59 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

17.03 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

19.30 MUNDO ACUÁTICO

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN

23.35 MIEDO PROFUNDO

CINECANAL

11.05 DESPEREAUX, UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

12.50 STUART LITTLE

14.20 VIDA ASEGURADA

16.00 UN AMOR IMPOSIBLE

17.55 EL PASAJERO

20.05 EL TESORO DEL AMAZONAS

22.00 DJANGO, SIN CADENAS

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LA CLÍNICA DEL DR. CURETA

23.30 LOS CHANTAS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN

Y TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA

(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE

Y GRATUITA.

*SABADO 24, A LAS 21, MISHQUILA

DE ARPAS.

*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES

AMERICANAS, CON EL BALLET

PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA:

ALIMENTO NO PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO

TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN

DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ A

ESCENA ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”,

CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA.

ENTRADA GRATUITA.

1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ

A ESCENA “PERFECTOS

DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA

POR TOMÁS FONZI Y

GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN

DE GUILLERMO FRANCELLA.

PATIO MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,

VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO

DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

ANGRY BIRDS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08 -17:00 hs 19:20 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21 /08 22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

21,/08 - 19:30 hs (Cast)

ANNA: EL PELIGRO TIENE

NOMBRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

21/08 - 22:00 hs (Subt

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08 -16:40 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

21 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)

19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00

hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20 AL 21/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08 -19:00 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/08 21:45 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS:

HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:10

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:40 (sábado,

domingo y lunes)

LA ODISEA DE LOS GI LES

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 -

21:40- 22:30

CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,

domingo y lunes)

ANGRY BIRDS 2

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30

CASTELLANO 3D 17:20

CASTELLANO 2D 15:10 (sábado,

domingo, lunes)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada general: $260

Jubilados, docentes y estudiantes:

$180 todos los días.

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