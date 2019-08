Traen a la escena folclórica obras tradicionales

20/08/2019 - 21:19 Pura Vida

¿Cómo hacen para amalgamar lo tradicional con lo moderno?

Somos tres las integrantes de la orquesta que sabemos de música y de armonías, entonces cómo vamos a desperdiciar esos conocimientos que hemos adquirido sistemáticamente y no ponerlos.Entonces, ¿adónde está esa estrellita de armonías nuevas? En las terminaciones del saxo de Caro, con una sexta, una cuarta... algo que haga diferente, pero muy poquito.Hay que tener cuidado con eso porque la gente que no sabe de armonía musical puede quedar con la idea de que nos hemos equivocado, que no debería sonar así... En cambio, el que conoce de armonía dirá “escuchá, eso es diferente”. Hay que hacerlo con cuidado para seguir gustándole a la gente que conoce aquel folclore sumamente tradicional y aquel que conoce de armonías.

¿Qué autores vuelven a sonar en sus instrumentos?

Andrés Chazarreta, os Hermanos Simón, los Hermanos Díaz, de Isabel Aretz aquella recopiladora y estudiosa de las danzas argentinas que creo que era musicóloga, y lo que sí hacemos es un vals de Santiago del Estero recopilado por don Andrés Chazarreta. Buscamos esos temas antiguos. Queremos poner en vigencia aquellos temas que, por ahí, la juventud no ha escuchado. l