Los instrumentos traducen la esencia femenina en los sonidos y la cadencia que emiten

20/08/2019 - 21:20 Pura Vida

¿Hay algo distinto en esto de ser todas mujeres?

Yo he escuchado que los temas tocados por mujeres suenan más dulces, no sé si no tienen la fuerza de un hombre al ejecutar un instrumento, pero a mí me da esa sensación, de que se siente más calmo, más dulce, más colorido.

Te escuché decir Negrita que esta pasión les demanda tiempo, ¿cómo acomodan sus horarios?

Yo ya me he jubilado así que tengo todo el tiempo del mundo para disponerlo a mis necesidades, entonces soy la que se adapta a las demás. En este caso, por ejemplo, Caro trabaja en su casa; y puede organizarse; y Andrea (Bustamante) tiene su trabajo con horario fijo, pero encontró la manera para que le permita ensayar. Se levanta más temprano para poder ingresar una hora antes a su trabajo y también retirarse una hora más temprano. Canjea su tiempo. Y esa hora que “gana”(en su agenda) la dedica a la orquesta. Ella sale a las 14, por ejemplo, y nosotros comenzamos a ensayar a las 14.30. Pero esto lejos de agotarnos renueva nuestras energías.

¿Cuál es el ritmo de ensayo?

Cuando tenemos actuaciones procuramos hacerlo todos los días, por lo menos una hora, para repasar los temas que vamos a tocar. Y tratamos de cumplir con esto, sobre todo, los cuatro días previos al show.

No solo es ensayo, también hay conversaciones, chistes, anécdotas, una cena. Son muy amenos nuestros encuentros.

¿Las mujeres van logrando vivenciar una mayor comunión en este tiempo?

No sé si más comunión, yo sí veo que las mujeres están en todo. Pero yo lo que no veo es esa unión, ese ayudarse. Creo que sí se ve en grandes grupos, en masas, pero no en las mujeres que tienen cerca.

En nuestro grupo tratamos de que cada una tenga su espacio para el aporte, de que no sea una sola la que haga todo, para que podamos disfrutar. Así Caro (Santucho López) hace los arreglos, Andrea pone atención a la tonalidad, Luchi (Beltrán) busca por otro lado para aportar al grupo; y entonces nos vemos todas comprometiéndonos con el proyecto.

¿Cuáles son las metas?

Uno siempre desea triunfar adentro y afuera de la provincia. Y ahora se nos da la oportunidad de ir a La Rioja para mostrar lo que hacemos, y hacer difusión.

Además,vamos a hacer una grabación en conjunto durante un ensayo, y sobre esa grabación vamos a hacer un video y mientras tanto seguimos trabajando en los temas. Empezamos con cinco temas y ahora tenemos doce, sin contar lo que sabemos cada una individualmente. Y trabajar en armonía es bastante complicado porque hay que ver qué arreglo le queda bien a cada tema, que tenga que ver también con la esencia de la orquesta. l