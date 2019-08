Sarmiento arrasó con los títulos y dio tres vueltas olímpicas

20/08/2019 - 22:28 Semillero

El lunes pasado se bajó el telón del Torneo Apertura “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. El gran ganador de la jornada que tuvo como escenario el estadio Dr. Osvaldo Juárez de Central Argentino fue Sarmiento de La Banda, que ganó la tres finales que disputó y se consagró campeón en Sexta, Séptima y Octava. A esto hay que sumarle los dos títulos que venía de conseguir en la Copa Santiago (Sexta y Séptima), lo que lo erigen hoy en el club de mejor semillero en la provincia.

Bajo la dirección técnica de Roberto López y Diego Leiva, con los profesores Santiago Bellido y Cristian Rojas en la parte física, Sarmiento culminó un semestre fantástico.

En Sexta, el Profesor derrotó 1 a 0 a Central Córdoba y se dio el gusto de dar la vuelta olímpica en cancha del Albo. Algo que repitió luego la Séptima y Octava. En ambos casos, la final las disputó ante Mitre Amarillo y las dos finalizaron 0 a 0. En los penales, los bandeños fueron más efectivos y ganaron 4-3 y 6-5, respectivamente.

El Aurinegro tuvo su revancha en Novena, con el triunfo de Mitre Negro sobre Instituto Santiago, por 2 a 0.

El próximo sábado 24 de agosto, desde las 8.30, arrancará el Clausura, con estos partidos: Instituto vs. Agua y Energía; Central Córdoba vs. Yanda, Comercio vs. Estudiantes, Unión Santiago vs. Mitre Amarillo, Villa Unión vs. Banfield, Sarmiento vs. Unión (B), Mitre Negro vs. Def. Forres, Independiente (F) vs. Sportivo Fernández, Vélez vs. Güemes, Independiente (B) vs. Central Argentino.l