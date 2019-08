El “Ferro” tendrá la chance de igualar el historial

21/08/2019 - 00:14 Deportivo

El partido de esta tarde no solamente le puede significar a Central Córdoba su pasaporte a los octavos de final de la Copa Argentina, en caso de ganar, si no también la chance de igualar el historial de enfrentamientos ante All Boys.

Hasta el momento, el “Ferro” y el “Albo” de Floresta se enfrentaron en cinco oportunidades. Los bonaerenses obtuvieron tres triunfos, mientras que los santiagueños ganaron los dos duelos restantes. Las curiosidades de este historial son dos: todavía no se registran empates y siempre se enfrentaron en el marco de la B Nacional (ahora llamada Primera Nacional), por lo que el de hoy será el primer cruce por Copa Argentina.

El 18 de abril del 2015 se registró el primer duelo de este historial. En el estadio Alfredo Terrera, por la undécima fecha, Central Córdoba se impuso 2 a 0 con tantos Carlos Herrera y Héctor Desvaux. El 5 de septiembre del mismo año, por la fecha 32, All Boys se tomó revancha en el Islas Malvinas y también se impuso 2-0, con tantos de Hernán Rivero.

El 4 de marzo del 2016, por la sexta fecha, el “Albo” ganó en Santiago por 3 a 2. Germán Lesman (2) y Maximiliano Salas (sobre la hora) anotaron para el vencedor. Para el local hizo un doblete “Falucho” Herrera.

El 19 de marzo del 2017 volvieron a enfrentarse en el Oeste, por la fecha 23, y el Ferro ganó 2 a 0 gracias a los tantos de Matías Pato y Arnaldo González (de penal). El último cruce fue el 30 de julio del 2017, por la última fecha. En Floresta, el Albo ganó 2 a 1 con goles de Cristian Canuhé y Gastón García (descontó Hugo Vera Oviedo). l