Isa, que se quedó sin Mundial, estuvo en el Lawn Tennis

21/08/2019 - 00:31 Deportivo

El rugbier Facundo Isa, quien se quedó fuera de la lista de los 31 jugadores que fueron convocados por el entrenador Mario Ledesma para el seleccionado argentino de Los Pumas que jugará el Mundial de Japón 2019, se acercó anoche a su ex club, Santiago Lawn Tennis Club, para colaborar con el entrenamiento de la Primera División.

El tercera línea santiagueño llegó a la provincia procedente de Buenos Aires, luego de enterarse de la no convocatoria por parte del técnico Ledesma para el certamen internacional de rugby, cita para la cual Facundo Isa venía trabajando duro no sólo en lo individual sino también en cada citación que tuvo en este último mes con el seleccionado argentino de Los Pumas. El jugador que se encontraba anoche en el Santiago Lawn Tennis Club, dijo que por el momento no iba a realizar declaraciones a la prensa.

Facundo Isa se quedará en la provincia por unos días, tiempo en el cual aprovechará para estar junto son sus afectos y amigos del rugby.

Cabe recordar que la no convocatoria del potente tercera línea santiagueño para integrar el seleccionado argentino de Los Pumas para el Mundial de Japón, causó una enorme polémica en el ambiente rugbístico y en la prensa nacional, la cual se hizo eco de la situación. Es que luego de llamado por parte de cuerpo técnico de la UAR para integrar y jugar con Los Pumas, ello generó expectativa no sólo en el jugador sino también en la prensa nacional que entiende que Faundo Isa era un número puesto para la cita mundialista. Lo cierto es que, por ahora, se quedó fuera del Mundial. l