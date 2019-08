Para economistas, vienen meses de más inflación y renegociación de deuda

21/08/2019 - 00:59 Economía

Tres economistas consultados por EL LIBERAL se refirieron a los anuncios realizados por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre el tipo de cambio, a la par que dieron una perspectiva sobre lo que serán los meses venideros en materia inflacionaria tras la devaluación de la semana anterior.

Los analistas Camilo Tiscornia, Jorge Colina y Orlando Ferreres explicaron sus puntos de vista sobre la situación actual.

Se refirieron a los factores de los cuales depende que el dólar siga en alza o comience una senda bajista. Asimismo, también indicaron su perspectiva sobre las posibilidades de un eventual “default” de la deuda pública en lo que la mayoría coincidió que es factible una reestructuración, pero no descartaron un cese de pago si fracasa el intento de Hacienda de frenar el dólar.

Señalaron también cómo, desde su punto de vista, se puede llegar a salir de este contexto de inflación y tipo de cambio en ascenso.

EL LIBERAL: ¿Qué opinión le merecen los anuncios del nuevo ministro sobre el tipo de cambio?

CAMILO TISCORNIA: “El dólar entre 50 y pico a 60 es cómodo en materia de competitividad, pero aquí el problema es la inflación. Lo que importa para saber si el dólar está atrasado o no no es si vale $50, $60 o $70, siempre es ese valor en relación con los costos internos. Lo que importa es el juego entre la devaluación y la inflación. Ya con el dólar a 45 antes de la Paso estaba en nivel razonable, en 60 es holgado y cómodo el tema es ver cuánta inflación más va a haber de aquí para adelante, obviamente que va a haber más inflación. No creo que toda la devaluación se la vaya a comer la inflación, con lo cual el tipo de cambio está en un nivel razonable”.

JORGE COLINA: “El tipo de cambio está claramente sobrevaluado en $60. Si en el plan económico original se definió como techo $51,45 para que el tipo de cambio sea competitivo a $60 está sobrevaluado”.

ORLANDO FERRERES: “Con los anuncios trataron de eliminar incertidumbre y lograron contener el dólar o incluso bajarlo un poquito”.

E.L: ¿Hay posibilidad de default de la deuda argentina?

C.T: “Creo que no. La carga de la deuda no requiere un default, pero requiere conocer las medidas que va a tomar el nuevo gobierno. Ahora, cada vez que el dólar suba, la capacidad de pagar la deuda se complica, porque está en moneda extranjera y el gobierno no recauda todo ligado al dólar. Esto no requiere un default sino confianza, evitar que el dólar siga subiendo, disciplina fiscal. Lo que pasa es que hay que ver que puede haber un nuevo gobierno en diciembre, que hay que ver cómo enfrente esa dureza fiscal que se requiere. Hay declaraciones de Fernández como candidato que dice que no piensan hacer un default. No descarto algún tipo de reestructuracion que sea una opción que estén manejando quienes al parecer serán un futuro gobierno. Quizá haya que conversar con acreedores ahí está el problema”.

J.C: “Hay posibilidades de default. En el acuerdo con el FMI se decía que las probabilidades de no ir a default no eran pocas con un dólar en el techo de $51. Pero a $60 es más difícil aún cumplir. No va a ser un default unilateral como el del 2002 sino una reprogramación”.

O.F: “No hay default. Se renegociará en un año o dos, para distribuir mejor los vencimientos”. l