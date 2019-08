FÚNEBRES | 21 de agosto de 2019

21/08/2019 - 01:03 Funebres

21/8/19

- Cristian Ariel Balangione (La Banda)

- Nivia Leonor Castaño de Negri

- Alicia Presentación Sánchez de Frías

- Noemí del Valle Garnica

- Lucía Ramona Bustamante

- Luis Roberto Rodríguez

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su sobrina Adriana Navarro participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Erik Llarull y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin". Rectora del colegio secundario "25 de Abril" de Garza, Lic. Sandra I. Loto, cuerpo de profesores, personal administrativo, preceptores, alumnado, asociación cooperadora, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. preceptora Isabel Galván de Villavicencio y abuela de los alumnos Noé, Anita y ex alumna Lee. Se ruega una oración en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. "El Señor te proteja con su mirada en su descanso eterno". Compañeras y amigas de su hija Isabel Galván de Villavicencio del colegio secundario "25 de Abril" Lic. Sandra I. Loto y Lic. Gloria E. Loto de González y respectivas familias participan con dolor la pérdida irreparable. Que descanse en paz.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Ricardo Salomón, Monica e hijos, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus amigos Betty, Carlos e hijos. Ruegan oraciones en su memoria y brille para Fina la luz que no tiene fin.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá eternamente. Amigos del Liceo Policial de su hija Bettina; Carlos Arias, Patricia García, Mirta Barrionuevo, Maria Alejandra Escobar, Mónica y Claudia Tolosa, Nancy Taboada, y Cristina González, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Pedro Argés, María Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina y Fabiana Caballero lamentan el fallecimiento de Fina y acompañan en el dolor a toda la querida familia.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo participan su fallecimiento. Acompañan espiritualmente a la Dra. Silvina Lescano y flia. en este momento doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ÁNGELA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Licha Gónzalez López de Sal, sus hijos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, LUCÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus sobrinos nietos Segundo Ferreiro e hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La promocion 56 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la hija política de la compañera y amiga Lucy Kobylañski. Ruega oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Antonio Roberto Kvapil, Lilian Garcia Olivera e hijos sus queridos alumnos Jimena,. Antonio y Celeste Kvapil participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos. Acompañan a Roberto, Vale, Vero, Viki y demas familiares con sus oraciones.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Fernando Crespo, Ana Cristina Auad y sus hijas Ana Virginia, Ma.Elena, Sofía y Liz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruergan cristiana resignación a su familia. "Señor, te rogamos que el alma de Daniela, se regocije en un lugar glorioso en el cielo".

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón, Gloria Cura Edippo, Roberto Angel Liendo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Celsa Soriano de Díaz participa con mucho dolor el fallecimiento de su ex alumna, acompaña a su querido ex alumno Roberto, a sus hijas y demás familiares en estos momentos. Querida Daniela descansa en la casa de Dios Padre.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la sobrina de la querida Kitty, la saludan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tu eres tu, lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. El nivel primario del colegio San José acompañan en el dolor por el fallecimiento de su esposa al Prof. Roberto Peralta, compañero y padre de una alumna de 6º. Rogamos oraciones por el consuelo y resignación de toda la flia.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Mariana Quainelle y familia acompañan con profundo dolor a su esposo e hijos y desea pronta resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Alicia Quainelle y familia acompañan con profundo dolor a su hermana, esposo e hijos y desea pronta resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CASTAÑO DE NEGRI, NIVIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Su esposo Carlos Alberto Negri, sus hijos Maria y Carlos Negri, su hijo politico Mario Alvarez, sus nietos Lidia, Carlos, Ana, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DOTTORI, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Con cariño siempre te recordaremos Franca Busicadi Chary, Gabriela Chary y flia., Silvia Chary y flia., Pablo Chary y flia., Andres Chary y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOTTORI, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos, participan el fallecimiento de su amiga Mirta y acompañan a su esposo, hijas y demás familiares ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DOTTORI, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción abraza a su querida compañera Adriana Abitbol, ante la desaparición física de su madre.

GARNICA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/18/19|. Su esposo Jose Nestor Zevallos, sus hijos Hugo, Jose, Maria, Cristina, Franco, Lorena, Jonatan, Daniel, Cristian h. politicos nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Cristian Oliva participa el fallecimiento de la Sra. Rosa Juárez y acompaña a sus fliares. en este momento de profundo dolor.

JUÁREZ, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Hugo Gómez y Florencia Alegre participan el fallecimiento de la Sra. Rosa Juárez y acompaña a su hija Sisi Barraza y fliares. en estos momentos de profundo dolor.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Señor, tu hija ya está en tu presencia. Ábrele las puertas de tu reino para que goce de tu presencia. Sus sobrinas Mercedes y Susana Pérez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Alba Miryan Achem de Garcia Olivera, sus hijos Luis Alberto y Sonia, Lilian y Antonio, Adelly, Vivian y Alfredo y sus nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Antonio Roberto Kvapil, Lilian Garcia Olivera, sus hijos Jimena, Antonio, Celeste y su nieta Ana Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Sonia Quiroz y acompaña a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Juancho Toscano y Estela Pianezzola participan el fallecimiento del padre de su amigo Alfredo. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Patricia y Sergio Santos participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Alfredo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Felipe Herrera, acompaña en el dolor ante la irreparable pérdida a la familia Quiroz, muy especialmente a su amigo y compañero Alfredo. Baby: Descansa en paz!

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su querida familia.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Rodolfo Scarazzini y Maximiliano Scarazzini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Alfredo y flia. en tan difícil circunstancia. Se ruega una oración en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. La comisión directiva de la Asociación Santiagueña de Tenis, acompaña a la familia en estos momentos de dolor. Por siempre en nuestro recuerdo Baby Quiroz, quién dió mucho por el tenis santriagueño.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. La honorable comisión directiva del Santiago Lawn Tennis Club acompaña a su familia, recordaremos por siempre la incansable trayectoria del querido Baby en las canchas de nuestro querido club.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. La subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis Club acompaña a la familia en este dificil momento. Tendremos siempre presente el legado que Baby dejó para nuestra disciplina en el club y en la provincia.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. La familia Guevel participa con dolor la irreparable pérdida de nuestro querido amigo Baby. Por siempre en nuestros corazones.

RODRÍGUEZ, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 20/8/19|. Sus hijos Belén, Roberto, Nicole y Luján, nietos Bastian, Bautista y demás famil. part. el fallec. Sus restos seran inhum en el cementerio Parque de la Paz a las 16.30. Casa de duelo s.v. 1 P.L. Gallo 330 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. María Isabel, tu alma ya esta gozando en presencia del Padre celestial. Su tía Betty, sus hjos Oscar y Francisco y sus respecivas familias participan con dolor su fallecimiento y que Dios reconforte y dé paz a sus padres.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. La comisión directiva de la Biblioteca Raúl Dargoltz, participa del fallecimiento de la hija del expresidente, Sr. Osvaldo Salvatierra, acompañan a la familia en este dificíl momento y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Fide, Ale, Anita y Guadi participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes prados El me hará descansar". La comunidad educativa del Instituto Nuestra Sra. de Loreto, participa su fallecimiento, bibliotecaria de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. La comunidad educativa del colegio la Asunción acompaña a la familia de la Prof. Salvatierra Isabel, ex alumna de nuestra institucion, en tan dolorosa pérdida.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su padrino Pocho, su tía Coni, sus hijos Marcelo y Gustavo con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento y ofrecen oraciones para que el Señor asista y proteja a sus padres.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Ya estás en el cielo gozando de la vida eterna junto a Dios nuestro Señor. Tu tía Ramona Soriano y flia., participan con profundo dolor su temprana partida a la eternidad y acompañan a sus padres en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Querida Isabel: El Señor te libero del sufrimiento terreno, ya descansas en paz. Rogamos misericordia para tu alma y acompañamos a la familia en oración, para una cristiana resignación. Sus compañeros de la comunidad del Instituto Nuestra Sra. de Lourdes.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Stella Bernasconi participa con profundo dolor el fallecimiento de Isabel su querida alumna, colega y amiga, tras soportar estoicamente el sufrimiento físico. Acompaña a sus padres y familares en esta gran pérdida. Eleva oraciones para ella, ya en un ámbito de luz y sin dolor.

SALVATIERRA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá para ellos las puertas del cielo". Tus tíos del corazón Carlos y Estela, tus primos Magui y Carlitos, sobrinos Santi y Sofia participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE FRÍAS, ALICIA PRESENTACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Mamita siempre estarás en nuestro corazón, será hasta que nos volvamos a encontrar!!. Sus hijos Ramón y Alicia, hija politica Maria Rubio, nietos Ricardo, Diego, Franco, Adrian, Cristian, Mauro, Florencia y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE FRÍAS, ALICIA PRESENTACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Sus hijos Alicia, Ramón, h. pol. Walter, Maria, nietos Mauro, Cristian, Florencia, Adrian, Ricardo, Diego, Franco, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados a las 11 hs en el cement. de Clodomira. Casa de duelo P L. Gallo 330 (s.v.) Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SÁNCHEZ DE FRÍAS, ALICIA PRESENTACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. El Señor es mi pastor, nada me faltará en praderas cubiertas de verdor el me hace descansar. Sus sobrinos Juan P. Frias, Lic. Zulma Frias, sobrinos nietos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

GÓNZALEZ, MANUEL EPIFANIO (TATO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/15|. ¡¡Viejo querido, hace 4 años que no estás con nosotros físicamente pero vives en nuestros corazones!! Tu esposa Amparo Fornés, tus hijos, Luci y flia. Oscar y flia., Gustavo y flia., Guillermo y flia. tus nietos y bisnietos, elevan oraciones en tu memoria para tu eterno descanso. Invitan al oficio de la santa misa el día de hoy 21/8/19 a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral.

MENDOZA, ROBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/69|. Sus hijas Elba del Valle y Liliana Amanda y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en la iglesia Catedral a las 20,30 hs al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BALANGIONE, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Su padre Rubén, su esposa Renata Ibáñez, sus hijos Natalia, Nicolas, cuñados, tíios, sobrinos, amigos y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 9:00hs en el cementerio Jardin del Sol COB. UOCRA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

BALANGIONE, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Claudio Cassarino Badessich y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALANGIONE, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Mercedes Ingratti y Lourdes Enriquez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

BALANGIONE, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. La comisión directiva del Centro de Jubilados del Miski Mayu, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro Socio Sr. Rubén Balangione y acompaña en tan irreparable pérdida. Elevando oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

BALANGIONE, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. La comisión directiva del Centro de Jubilados del Miski Mayu, participa con profundo el fallecimiento del yerno de nuestro compañero de comisión Sr. Ibañez y acompañan en estos dificiles momentos. Rogando oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ENRÍQUEZ, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Su hermana Lida, su hermano político Juan Carlos, sus sobrinos Renzo, Eli y Flor, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

ENRÍQUEZ, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. '''Señor ya está ante tí, recíbela en tu morada de paz y amor''. Su hermano José Luis Cisneros, su hermana política Teofila Sosa, su sobrina Julieta Cisneros y su sobrino nieto Santino; su hermana Mónica Enriquez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su hija Miriam del Valle Banegas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Su hijo Juan Banegas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice- intendente Roger Nediani y funcionarios de su gabinete,participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Compañeros y amigos de su hija Fernanda Raschi,pertenecientes a la Subsecretaria de Comunicación de La Municipalidad de La Banda,participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

RASCHI, EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, docentes y no docentes, participan el fallecimiento del señor padre de la profesora Lic. Fernanda Raschi. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

ÁLVAREZ, WALTER SERVANDO (Vandy) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su esposa Mariela Visgarra, su hijo Walter, su hija política Rocio, sus nietos Eugenia, Ian y Jair invitan a la misa que se realizará el día miercoles 21/8/19 en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento, indescriptiblemente doloroso.

CASTILLO, CARLOS NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/19|. Néstor Humberto Salim y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

CORNEJO, CÉSAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Sofia L. de Cornejo y su hijo Fabian, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios cristiana resignación para sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Frias.

CORNEJO, CÉSAR ALFREDO (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Coca de Cornejo, sus sobrinas Adriana, Viviana y Sergio Martínez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CORNEJO, CÉSAR ALFREDO (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Néstor Humberto Salim y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de amigo y compañero y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus hijas Cristina y Carmen Correa, sus nietos Leandro y Neliné Peiretti, Silvana y Guillermo Santillán, bisnieto Neizan Fernández agradecen profundamente a fliares, amigos, colegas, Fernando (Chueco) Blanco y a todos los que de alguna manera nos acompañaron en la dolorosa pérdida de nuestra querida madre. ¡Dios los bendiga! Invitamos a la misa que se oficiará para su descanso eterno hoy en iglesia Catedral a las 20,30 hs.