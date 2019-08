“¿Cómo te vas a sentar con ese villero?”: la foto que se volvió viral en Facebook

21/08/2019 - 16:05 País

Lautaro Guzmán había tomado el tren de la línea Roca en la estación de Longchamps y un poco más adelante subió una mujer. La hija de esta última se sentó al lado del joven, pero casi de inmediato ella puso el grito en el cielo.

“Vení para acá, ¿cómo te vas a sentar con ese villero?”, exclamó la mujer.

Guzmán decidió no darle importancia en ese momento. Simplemente se puso sus auriculares y siguió rumbo a su trabajo, en la clínica Avellaneda, en el área de Unidad Coronaria.

En 2017 se recibió de enfermero profesional en la Cruz Roja Filial Almirante Brown y al mismo tiempo realizó un posgrado de Hemodinamia en la Universidad Favaloro.

Cuando le comentó lo sucedido a una compañera de trabajo, la indignación pudo más y poco después publicó una tajante respuesta en las redes sociales..

El post sumó más de 78 mil compartidas y cientos de comentarios y mensajes de apoyo.

“Al principio no le di mucha importancia -narró Lautaro-. No me pareció nada grave, era solo el comentario de una señora equivocada. Después me puse a pensar un poco en el prejuicio”, expresó Guzmán a Infobae.

Y cerró: “Sentí un poco de bronca cuando llegué a mi trabajo y me cambié la ropa. Se terminó enterando todo el mundo, desde los médicos hasta el director de mi clínica. Y me apoyaron porque saben quién soy”.