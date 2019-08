Acusaron a un joven de echarle aguarrás a su novia y prenderle fuego

21/08/2019 - 18:16 Policiales

Un joven sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y su pareja estuvo demorado como sospechoso de haber sido el autor del ataque. Él asegura que es inocente y que la mujer fue la que se prendió fuego.

Matías Adolfo Rivas, declaró: “La familia de ella está en contra mío y habla cualquier cosa, pero yo soy inocente y ellos me conocen perfectamente. Micaela se tiró aguarrás y prendió un encendedor”.

Y agregó: “Ahí me desesperé, porque el aguarrás prende enseguida y no tenés tiempo de nada, le saqué el buzo y empecé a gritar, pero ninguno de sus familiares, que estaban en el fondo de la vivienda, acudió”.

Rivas, de 21 años, contó que la joven le había contado lo sucedido a un policía y que le dijo que “no lo quiso hacer”. “Ni bien entró al hospital, la doparon porque le ardía mucho y no habló con nadie más”, añadió.

El joven manifestó que ella lo “amenazó siempre” con hacerse daño en caso de que él decida terminar la relación.

“Ayer me demoraron, expliqué cómo fue todo y me dijeron que me quedara tranquilo, que iban a seguir investigando”, cerró.