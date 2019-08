Las cosas de las que se arrepiente Naza

21/08/2019 - 21:33 Pura Vida

¿Hay cosas de las que te arrepientes haberla hecho y de las cuales has capitalizado para hoy crecer y madurar?

Sí, claro. Me he peleado con el padre de mi hijo Gonzalo, Daniel Agostini. Lo hice a nivel público. Hoy lo veo y digo ‘¿por qué? ¿Qué necesidad?’ Hoy yo sé qué cosas decir y qué cosas no. No tiene que ver con que no sea verdad sino que tiene que ver con cosas que es mejor resguardarlas por el bien de tus hijos. Hoy, con Daniel me llevo increíblemente bien.

¿Cómo ves que Gonzalo quiere seguir el camino de su papá Daniel?

Lo veo como algo hermoso. Aparte, tiene una voz espectacular. El “Chino” Gonzalito tiene una voz increíble. Lo que se hereda no se roba. Tiene la voz maravillosa de su papá, dulce. Gonzalito canta trap. Tiene en los genes el Agostini a full. Va a hacer una muy buena carrera. Mi hijo es muy apasionado con lo que hace.

Bárbara también te da grandes satisfacciones.

Es maravillosa. Está haciendo una carrera actoral maravillosa. En Buenos Aires está haciendo microteatro. Va a hacer una película en Mar del Plata y otra, a fin de año, en Rosario. Sacó una línea de carteras diseñadas por ella y se llama Hera Oficial. Me queda todavía criar al más chiquitito, al de 8, que se perfila como buen actor.

Los hombres que amó Nazarena en su vida

GERARDO SOFOVICH: “Gerardo es mi papá artístico. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 15 años. De él heredé la pasión por producir”.

RODOLFO RANNI: “El ‘Tano’ es como un papá también. Lo adoro. Con él trabajé en ‘Grimaldi’ y ‘Boeing Boeing’. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con él”.

ALEJANDRO PUCHETA: “Es un sol de persona. Es el papá de Barbarita. Es de esas personas que quedan en tu vida como amigos para siempre. Hoy es el manager de Gonzalito. Así que somos una familia ensamblada de una manera increíble”.

FABIÁN RODRÍGUEZ: “Es el padre de mi hijo Thiago. Fue y va a ser siempre un hombre sumamente importante en mi vida. Está en mi corazón”.

SANTIAGO CAAMAÑO: “Santiago es mi presente. Es un ser de luz maravilloso que me acompaña en todo desde hace siete meses y medio. Es actor y es la primera vez que estoy en pareja con un actor. Es un gran desafío también porque, aparte, soy su productora. Lo amo y es el hombre que hoy pasa las 24 horas conmigo”.