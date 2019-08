Franco Ramírez: “El artista tiene que opinar de cuestiones políticas”

21/08/2019 - 21:37 Pura Vida

¿Cuál es tu postura en torno a que los artistas deben militar o no políticamente?

Yo soy de los que piensa que el artista debe comprometerse con la realidad. Enajenarse con la realidad es totalmente inútil. Uno tiene que servir, ser útil como cantor, como poeta, como artista a los movimientos de su pueblo. Eso tiene que ser así. El artista puede opinar y tiene que opinar de cuestiones políticas. No confundirnos porque nos tratan de callar, de decirnos “no, vos no hables de esto porque lo tuyo es la música” o “vos no hables de aquello porque lo tuyo es la albañilería”. Necesitamos personas que sean genuinas con lo que predican. Yo tomo la música como una herramienta para poder transmitir, comunicar lo que está pasando y desde ahí ser útil a estos cambios que se vienen.

No en vano fuiste elegido “Embajador Ladrillero” por el Sindicato de Ladrilleros de la Argentina bajo el lema “No al trabajo infantil”.

Hoy (por ayer) es el Día del Trabajador Ladrillero. Estamos llevando adelante la campaña ‘No al trabajo infantil’. Creemos que es un flagelo tremendo para la sociedad. Estamos haciendo lo que podemos para visibilizar esta problemática. A esta campaña se han sumado muchos artistas amigos. El Cosquín canta por los niños, un festival que hacemos dentro del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, ha reunido este año a notorias figuras, entre ellas Roxana Carabajal, Rubén Patagonia, Néstor Garnica, Che Joven, Los Carabajal, “Peteco” Carabajal y Riendas Libres.

¿Sientes que aún prima, en la sociedad, aquello del “No te metas”?

Sí, pero cuando se trata de la niñez es como más difícil hacer la vista gorda, pero muchas veces se hace la vista gorda. Mucha gente lo hace, sobre todo es la gente que hace trabajar a los niños. No hay que defender al capital sino a la salud, la dignidad y la felicidad de los changuitos. Eso es lo primordial para que los niños tengan un buen futuro. Desde ahí se tiene que trabajar. Ese es mi objetivo y de Luis Cáceres (titular del Sindicato de Ladrilleros de la Argentina) y de toda la gente del Sindicato de Ladrilleros de la A.