El actor Nicolás Mateo vendrá a La Banda para presentar “Baldío”

21/08/2019 - 21:46 Pura Vida

El sábado 24, la cartelera del cine Renzi suma a “Baldío”, el filme de la realizadora Inés de Oliveira Cézar, cuya proyección los santiagueños podrán verla en compañía de su protagonista, Nicolás Mateo, quien le da vida a Hilario, un joven adicto al paco.

La película, además de tocar la problemática de las adicciones desde la perspectiva de los familiares, es una suerte de despedida a la actriz Mónica Galán, que falleció en enero pasado y que quiso filmar esta historia cuando ya sabía que el tiempo de vida se le acortaba.

Sobre su personaje, Nicolás explicó: “Para trabajar y preparar mi personaje, junto a la directora hicimos lectura de textos que no tenían nada que ver con el libreto propiamente dicho, como textos de poesías o de otro carácter literario, con el objetivo de adentrarnos y explorar el alma del personaje”.

Asimismo, sobre la posibilidad de que Espacio Incaa traiga a los partícipes de proyectos nacionales a la ciudad, remarcó: “Para mí es un gusto poder venir y estar cerca de los espectadores, de los medios, esa oportunidad que tenemos los actores de acercarnos a la gente siempre es enriquecedora y maravillosa. Además tiene otro impacto y les da otra motivación a las personas de acercarse más a la película”.

Por último, hizo referencia al estado del cine nacional en la actualidad, donde expresó: “Es muy importante que en ciudades del interior del país se siga apostando al cine nacional, el Espacio Incaa sirve para ello y para promover el acercamiento de todos en general al cine, principalmente en el contexto actual donde todo está muy complicado. Esto es fundamental porque es uno de los elementos que aportan a la cultura de nuestro país”.

Por su parte, sobre esa suerte de despedida a la actriz Mónica Galán, la directora del filme,Inés de Oliveira Cézar, contó a Télam: “Mónica me contó que tenía esta idea y que le gustaría que hiciéramos una película desde esta perspectiva, que no pone en el primer plano al adicto sino a los que lo rodean; ella quería que la hiciéramos y a mí me interesaba mucho porque con Mónica teníamos muchas afinidades en la forma de ver determinadas cosas, éramos muy amigas y las dos sabíamos que ella tenía el tiempo acotado”.

Y agregó:”De algún modo decidimos que esta podía ser una despedida maravillosa y que podíamos darnos el gusto de trabajar juntas de nuevo y a partir de ahí todo se hilvanó muy orgánicamente. Es una película que surgió de un deseo compartido y de la convicción de querer hacerla en el momento justo y el lugar correcto”.

Además de Mónica Galán que hace de una actriz que está filmando una película al tiempo que vive entrampada en la situación de un hijo adulto (Nicolás Mateo) que cae en la adicción al paco, el filme está protagonizado también por Rafael Spregelburd, Lalo Rotavería, Gabriel Corrado, Mónica Raiola, Luis Brandoni y Alberto Suárez, entre otros.