El dólar bajó a $57,27 con una fuerte intervención del BCRA

El dólar revirtió el leve ascenso con el que operó la mayor parte de rueda y cayó 12 centavos a $57,27 en bancos y agencias de la city porteña.

Sucedió en una rueda en la que el Banco Central vendió u$s 94 millones pese a haber ofrecido hasta u$s 200 millones y en medio de la expectativa del mercado ante la reunión entre el flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el equipo económico que responde al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En el Banco Nación la moneda de EE.UU. cerró sin cambios a $57 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $56,95.

El descenso del billete verde en el segmento minorista se dio a contramano del Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa avanzó 27 centavos a $55,02.

La primer licitación del Banco Central se llevó a cabo a media mañana, pero fue declarada desierta. Pasado el mediodía se realizó una segunda subasta en la que se adjudicaron u$s 26 millones. Ya cerca del cierre el Central realizó una tercera y una cuarta licitación en las que adjudicó u$s 27 y u$s 41 millones respectivamente.

Asimismo, la autoridad monetaria efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado de u$s 19 millones a un precio promedio de $54,99.

Las subastas oficiales y la persistente presencia del Central en los mercados de futuros fueron desarmando paulatinamente la solidez de la demanda.

“Con la persistente tutela del Banco Central, materializada en sus intervenciones en los mercados de futuros y en el segmento de contado, los precios del dólar mayorista superaron levemente los $ 55, un nivel que parece respetar las aspiraciones oficiales”, destacó el analista Gustavo Quintana.

Agregó que “las fuertes turbulencias de la semana anterior han dejado paso a un comienzo de semana mucho más apacible y con la evolución del tipo de cambio encarrilado en un sendero de relativa estabilidad”.

La tasa de Leliq se fijó al 74,9%.

En el mercado informal, el dólar blue subió 50 centavos a $58,50. En el Rofex, los precios finales para agosto y septiembre terminaron operándose a $56,30 y $61.

Por último, las reservas del Banco Central anotaron su decimoséptima caída consecutiva, al ceder en u$s 498 millones a u$s 58.892 millones. Desde las Paso, la sangría asciende a los u$s 7.416 millones.