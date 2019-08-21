CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.10 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
08.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
10.26 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO
12.06 ESPEJITO, ESPEJITO
14.01 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
15.38 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO
17.19 ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VISTE
A TU PADRE?
19.04 EL ORIGEN
22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
TCM
07.01 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING PARTY
15.26 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 7 - TOKEN FRIEND
15.52 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 8 - THE
APARTMENT
16.18 DICEN POR AHÍ...
17.59 EL INSOPORTABLE
19.54 TONTO Y RETONTO
22.00 BUSCO MI DESTINO
23.55 LA PISCINA MORTAL
TNT
06.18 PUNTO LÍMITE
08.25 U-571
10.28 DIARIO DE UNA PASIÓN
12.50 DOS INÚTILES EN PATRULLA
14.47 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
17.17 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 ASESINO NINJA
23.50 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
SPACE
06.55 LÍMITE VERTICAL
09.05 EL REY ARTURO
11.19 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
13.23 CORAZÓN DE CABALLERO
15.51 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA
ORQUÍDEA SANGRIENTA
17.35 MUNDO ACUÁTICO
20.05 ALERTA EN LO PROFUNDO
22.00 MIEDO PROFUNDO
CINECANAL
11.00 STUART LITTLE
12.35 NO TE METAS CON ZOHAN
14.10 EL GATO CON BOTAS
16.10 LOS CROODS
17.45 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE
DOS MUNDOS
20.15 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.00 TERMINATOR. GÉNESIS
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 SIGNOS
23.00 MUJERES ASESINAS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN Y
TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA
(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA.
*SABADO 24, A LAS 21, MISHKILA
DE ARPAS.
*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES
AMERICANAS, CON EL BALLET
PERFUME DE CARNAVAL.
ENTRADA: ALIMENTO NO
PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30,
CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA
PRESENTACIÓN DE ORQUESTA
SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ
A ESCENA ”SUEÑOS DE UN
ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y
COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21,
SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS
DESCONOCIDOS”, OBRA
PROTAGONIZADA POR TOMÁS
FONZI Y GRAN ELENCO, CON
DIRECCIÓN DE GUILLERMO
FRANCELLA.
PATIO MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,
VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO
DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
22/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs
(Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
22 AL 28/08 -20:20 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22 /08 22:00 hs (Cast)
ANGRY BINDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
24,25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs
(Cast) 18:20 hs (Cast
REY LEÓN (3D)
ANIMACION (ATP)
22 AL 28/08 - 19:30 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22 /08 21:50 hs (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN
HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
22 /08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
22 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACION (ATP)
22,23/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
22 AL 28/08 -19:00 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS:
HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN
HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTITULADA 2D 21:40 SOLO
JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.