CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de agosto de 2019

21/08/2019 - 21:59 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.10 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

08.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

10.26 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO

12.06 ESPEJITO, ESPEJITO

14.01 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

15.38 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO

17.19 ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VISTE

A TU PADRE?

19.04 EL ORIGEN

22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

TCM

07.01 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING PARTY

15.26 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 7 - TOKEN FRIEND

15.52 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 8 - THE

APARTMENT

16.18 DICEN POR AHÍ...

17.59 EL INSOPORTABLE

19.54 TONTO Y RETONTO

22.00 BUSCO MI DESTINO

23.55 LA PISCINA MORTAL

TNT

06.18 PUNTO LÍMITE

08.25 U-571

10.28 DIARIO DE UNA PASIÓN

12.50 DOS INÚTILES EN PATRULLA

14.47 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

17.17 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 ASESINO NINJA

23.50 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

SPACE

06.55 LÍMITE VERTICAL

09.05 EL REY ARTURO

11.19 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

13.23 CORAZÓN DE CABALLERO

15.51 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA

ORQUÍDEA SANGRIENTA

17.35 MUNDO ACUÁTICO

20.05 ALERTA EN LO PROFUNDO

22.00 MIEDO PROFUNDO

CINECANAL

11.00 STUART LITTLE

12.35 NO TE METAS CON ZOHAN

14.10 EL GATO CON BOTAS

16.10 LOS CROODS

17.45 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE

DOS MUNDOS

20.15 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.00 TERMINATOR. GÉNESIS

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 MUJERES ASESINAS

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN Y

TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA

(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y

GRATUITA.

*SABADO 24, A LAS 21, MISHKILA

DE ARPAS.

*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES

AMERICANAS, CON EL BALLET

PERFUME DE CARNAVAL.

ENTRADA: ALIMENTO NO

PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30,

CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA

PRESENTACIÓN DE ORQUESTA

SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ

A ESCENA ”SUEÑOS DE UN

ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y

COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21,

SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS

DESCONOCIDOS”, OBRA

PROTAGONIZADA POR TOMÁS

FONZI Y GRAN ELENCO, CON

DIRECCIÓN DE GUILLERMO

FRANCELLA.

PATIO MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,

VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO

DEL ESTERO.

CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

22/08 -16:30 hs (Cast) 18:20 hs

(Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

22 AL 28/08 -20:20 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22 /08 22:00 hs (Cast)

ANGRY BINDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24,25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast

REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

22 AL 28/08 - 19:30 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22 /08 21:50 hs (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

22 /08 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

22 /08 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

22,23/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

22 AL 28/08 -19:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS:

HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTITULADA 2D 21:40 SOLO

JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.