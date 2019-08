“Den esperanza aún en medio de adversidades”

21/08/2019 - 22:48 Santiago

En el marco del Día de Catequista, que se conmemoró ayer, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero brindó un sentido mensaje para los servidores santiagueños, y destacó que “conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo (DA 29)”.

“En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo. (DA 28)”, citó el prelado en su reflexión.

Y continuó: “La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10,29.37; 18,25.43). La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios (DA 29)”.

Monseñor Bokalic recordó que “estos son sólo algunos párrafos del hermoso y siempre actual documento de Aparecida que quiero compartir con ustedes. Cuando se dice ‘discípulos’ se señala también al Catequista, ya que somos y nunca dejaremos de ser Discípulos del Maestro y Señor. En esta alegría de ser discípulos del Señor querido catequista es mi deseo expresarte mi afecto en tres palabras”, sostuvo el obispo, y continuó con el detalle.

“En primer lugar, gracias. Gracias por compartir tu amor a Jesús. Aquello que transformó tu vida, dando un sentido nuevo a toda tu existencia, lo estás trasmitiendo a familias, niños, jóvenes de las comunidades. Ciertamente, no podemos guardar para nosotros un tesoro tan grande. Es el ‘fuego de nuestro corazón’ que arde para iluminar, purificar lo malo, contagiar el calor del amor a tantos hermanos necesitados de luz, verdad y amor. En segundo lugar ‘Oración”. Jesús, ‘nuestro consumador de la fe’ siempre buscaba momentos para orar: de día o de noche, antes o después de sus afanes. Muchos acudían a Él, sin embargo siempre encontraba ‘tiempos fuertes para rezar: estar con su Padre en la intimidad del silencio y paz. Era su alimento para cumplir la voluntad del Padre, con quien estaba unido y amaba inmensamente. No podemos ser catequistas sino tenemos tiempos de oración. Si queremos reavivar el don que hay en nosotros, debemos estar con el Señor. Si queremos ser servidores del Maestro y no dueños de grupos debemos revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús. Si queremos contagiar Vida, debemos llenarnos de Vida estando cerca y con el Señor. Si queremos hablar ‘en su nombre’ debemos escucharlo y encarnar su Palabra, en tiempos de prolongado encuentro con el Maestro. Si no corremos el riesgo de predicarnos a nosotros, nuestras ideas, proyectos, pero no los del Señor. Oración el agua vital para ser y cumplir una misión”.

Y siguió: “Y en tercer lugar ‘Comunión’. Ser catequista es experimentar la comunión con Jesús y contagiarla en el encuentro con los hermanos. La comunión con Jesús nos lleva, nos envía, nos urge a salir al encuentro de hermanos para vivir y construir la comunión. El catequista no es una persona aislada, no es un iluminado ni francotirador, ni líder personalista: es un humilde instrumento para crear vínculos fraternos, solidarios en la comunidad. El centro y operador es Jesús. Es Él quien nos reúne, nos pastorea, nos guía, nos alimenta, nos da vida. Ser catequista es presentar y llevar a Jesús para formar con Él la comunión de vida y amor. En Jesús y con Él formamos la familia de hijos y hermanos. En tiempos de tanta fragmentación, discordias, enfrentamientos ser catequista es ser servidor de comunión: que da esperanza en tanta desolación y tristeza”.

Finalmente Mons. Vicente Bokalic sentenció: “Queridos catequistas, los encomiendo a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Madre y Patrona de nuestro Pueblo a fin de que los cuide, y los acompañe para que puedan vivir y dar esperanza aún en medio de adversidades y cansancios. Porque ‘Creemos y anunciamos ‘la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (Mc 1,1). Porque, como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús (cf. Lc 9,35) porque Él es el único Maestro (cf. Mt 23,8). Porque como discípulos suyos, sabemos que sus palabras son Espíritu y Vida (cf. Jn 6,63.68). Porque con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él, la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación (DA 103)’. Con mi oración, gratitud y afecto sincero los bendigo”.