Claudio "Rata" Rodríguez: “Que la gente de Boca me reconozca me hace sentir vivo”

22/08/2019 - 00:53 Mundo Boca

Claudio la “Rata” Rodríguez está en la provincia desde hace una semana, disfrutando de sus afectos en el plano familiar y también de sus amores en el aspecto deportivo: Mitre y Boca Juniors.

El ex delantero y actual entrenador concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, en la que habló de diferentes temas.

“Vivo hace 19 años en Santa Cruz de la Sierra. Tengo a mi esposa (Rosario) y mis hijos (Claudio y Luciana) en Bolivia, además de mi hija (Florencia) en Buenos Aires. Estoy trabajando en el Club Royal Pari como técnico profesional desde hace 3 años. La verdad que es un club que empezó muy de abajo. La empresa compró el club. Luego se jugó el ascenso, después el Nacional B, la Primera División y tuvo la suerte de clasificar a la Copa Sudamericana, jugando la final con San José. Es un club muy prestigioso, ahora conocido a nivel continental por haber jugado la Sudamericana”, comentó a modo de presentación para las nuevas generaciones.

Claudio tuvo la posibilidad de ver el debut de Mitre en la Primera Nacional y lo disfrutó al máximo, al margen del resultado final.

“Estoy desde el jueves pasado. Hacía dos o tres años que no venía a Santiago. La última vez fue cuando ascendió Mitre, tuve la suerte de verlo por televisión, pero esa noche viajaba. Y esa vez tenía ganas de saludarlo al presidente (Guillermo Raed), porque la verdad que estaba muy contento por todo lo que hace por el club. Ahora se dio que vine a hacer unos trámites y gracias a Dios recibí la invitación, por la cual me siento muy orgulloso de que el presidente me haya invitado al estadio a ver a mi equipo, porque soy fanático de Mitre. No lo puedo negar, siempre lo dije. Donde voy, siempre digo que mis inicios fueron en Mitre”, comentó orgullo.

El Mitre de Gabriel Gómez

Consultado acerca del conjunto “aurinegro” que dirige Gabriel Gómez, opinó: “Es un equipo que está en formación, le va a costar un poquito ponerse a tono. Nosotros, que lo vemos de adentro, pedimos tiempo, pero el que está afuera no entiende de tiempo. Los hinchas de Mitre son exigentes, piden resultados inmediatos. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar para conseguir resultados, porque en el fútbol a veces jugás bien y a veces jugás mal, pero los resultado son los que mandan”.

El ascenso de Central Córdoba a la Superliga Argentina generó sensaciones contraopuestas en la “Rata”, que tiene el corazón “aurinegro”.

“Tenemos un equipo en Primera División y otro en Nacional B, que es mucho para una provincia. Si bien con un poquito de celo, porque uno pertenece a la vereda del frente, pero me parece que está bueno, porque van a venir Racing, Boca, River y la gente de Santiago que no puede viajar a Buenos Aires para ver a esos equipos, los va a tener en Santiago del Estero y eso también es importante para la provincia”, explicó el entrenador santiagueño, que manifestó su deseo de dirigir al “Auri” en el futuro.

Claudio comentó, además, haber estado en Buenos Aires hace un par de meses y no soportó la tentación de ir a la “Bombonera”.

“Fui para visitar el museo de Boca, que no lo conocía. Y cuando llegué, me trataron muy bien. La verdad que me sorprendí enormemente, porque me regalaron la medalla de los cien años. Fui a mirar y salí con lágrimas en los ojos. Que la gente de Boca me reconozca después de tanto tiempo me hace sentir vivo”, comentó el ex delantero, que jugó 52 partidos con la azul y oro y convirtió 8 goles.

El Boca de Alfaro

Al ser interrogado por el Boca de Alfaro, señaló: “Me gusta, porque tiene muchas figuras, pero también es un laberinto para el técnico, porque no se decide entre tantos jugadores. Hay que estar en los zapatos del técnico. Nunca se juega con el mismo equipo, siempre varía y yo creo que el técnico ya tendría que encontrar once titular y los que van a suplantar, porque si no pasa eso, Boca no va a tener regularidad y los resultados no se le van a dar”.

La llegada del italiano Daniele De Rossi encendió la ilusión en los hinchas de Boca y Claudio Rodríguez es uno de ellos.

“Es un jugador internacional, un campeón del mundo. Y es jugador para Boca. Si a De Rossi lo traía River, no iba a encajar, porque es otra clase de fútbol. Y un jugador exquisito que triunfa en River, no podría jugar en Boca porque Boca exige otras cosas. La llegada de él le generó a la hinchada una nueva expectativa y anduvo bien. Yo sabía que en la primera pelota que se tire al piso y gane, iba a ser figura, porque estamos hablando un jugador como Giunta o Chicho Serna, que Boca ya no tiene”, explicó entusiasmado.

El triunfo de Boca ante la Liga de Quito fortaleció la chance de enfrentar a River en las semifinales de la Copa Libertadores.

“Todo puede ser, esto es deporte. El fútbol es un juego y el juego es azar. Ojalá que por el bien del fútbol argentino y por la revancha, que es lo que estamos esperando. Si jugamos semifinales con River nuevamente y nos toca perder, sería algo que el hincha de Boca no lo va a soportar”, comentó con una sonrisa.

En el tramo final de la entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Claudio Rodríguez habló en el plano personal y manifestó su deseo de volver a la provincia, ya con 50 años de edad.

“Ya estoy con ganas de venir a Santiago, ya estuve mucho tiempo afuera. Ya uno también quiere aprovechar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Santiago tira, Santiago se extraña. Se extraña el folclore del fútbol, la cancha, cosa que por allá somos más respetuosos. En Bolivia, en un clásico, los hinchas de los dos equipos pueden estar uno a la par del otro”, comentó para luego enviar saludos a los hinchas de Mitre y en especial a la gente del barrio 8 de Abril.