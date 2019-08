La Liga de las Instituciones hará disputar los play off

22/08/2019 - 15:02 Interior

CHOYA, Choya (C) Mañana desde las 19, en el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal “Florencia Genesir” de la “Ciudad de la Amistad” se dará inicio a los juegos por los play off de la Liga de las Instituciones de Frías.

El programa será el que se detalla a continuación: Ferroviarios vs Policía; Aoma vs Empleados de Comercio; Escuela Técnica vs Sindicato de Lavadero y Sindicato de Panaderos vs Club Atlético Talleres.

Se deja aclarado que el elenco de Bancarios pasó a ser uno de los finalistas de la Copa de Oro; mientras que Tránsito hará lo mismo pero en la Copa de Plata.

Promesa de buen fútbol, para una competencia que se ha ganado un lugar de preferencia en la afición friense.