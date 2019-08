Nicolás Mateo: “Baldío no es un filme que denuncie”

22/08/2019 - 21:25 Pura Vida

“Baldío”, filme argentino que aborda la problemática de las adicciones desde la perspectiva de los familiares, fue estrenado anoche en el Nuevo Cine Teatro Renzi (La Banda). Este filme, dirigido por Inés de Oliveira Cézar, está protagonizado por Mónica Galán, que falleció en enero pasado y que quiso filmar esta historia cuando ya sabía que su tiempo de vida se le acortaba, y por Nicolás Mateo.

Precisamente, Mateo vendrá mañana a la “Cuna de Poetas y Cantores” para presentar a esta producción y luego charlar con la gente. Antes, el actor y músico habló en exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué se propuso Inés de Oliveira Cézar al filmar “Baldío”, una película cruda desde su trama?

Fue una idea que tuvieron en conjunto con Mónica Galán de contar una historia sobre la adicción, en este caso al paco, una droga tan potente, pero no poniendo el eje sobre el afectado, sino lo que pasa alrededor, sobre todo en el vínculo entre madre e hijo. La idea fue mostrar cómo transita un familiar cercano, como es una madre, esta problemática.

¿Cuánto contribuye un filme como “Baldío”, a entender las razones y las conse cuencias que genera esta problemática?

Creo que la película no intenta dejar un mensaje en ese sentido. No es un filme que denuncie, pero sí fotografía de costado una problemática poniéndole la lupa a una relación en particular. La película está basada sobre una historia real que sólo Inés y Mónica conocen. Poniéndole la lupa en una relación particular salta a la luz, sin que sea tampoco una intención directa de la película, por ejemplo, no sé, la ausencia del Estado en esas cuestiones.

¿Cuán desafiante fue para vos, como actor, construir tu personaje Hilario?

Fue un desafío grande sobre todo porque el personaje está prácticamente en la totalidad de la película sumergido bajo los efectos de la droga. En ese sentido, está un poco fuera de la realidad. Investigué cuestiones que el paco te genera físicamente. El desafío era no estar dentro de un tono que entre en concordancia con todos los personajes de la película. Hay momentos en que el personaje está más sacado, otros en donde está más sedado, también violento, hay otros en que miente. Fue un desafío, un gran desafío, un lindo desafío componer a Hilario.