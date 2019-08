Mateo: “Filmar no es algo que se dé todos los días y con un personaje como Hilario”

22/08/2019 - 21:27 Pura Vida

¿Qué significó para vos cuando te convocaron para trabajar en “Baldío”?

Fue muy lindo. Filmar no es algo que se dé todos los días y con un personaje como Hilario, que uno pueda desarrollar a lo largo del filme. Para un actor no es lo más habitual estar filmando y poder hacerlo ya es un motivo de alegría. Después, leí el guión y me gustó muchísimo. Otro condimento muy fuerte fue volver a trabajar con Mónica Galán con quien ya había trabajado haciendo de madre e hijo en la película “Nadar solo”, que filmé cuando yo tenía 21 años. Tenía un excelente recuerdo de ella y sabía que ésta (por “Baldío”) era la película de su vida en todo sentido. Fue un gusto y un honor estar ahí.

¿Cuál es tu opinión acerca de que el cine argentino desarrolle historias tan crudas?

Los dramas o las comedias están para, quizás sí, tomar cosas de la realidad social en la que vivimos, pero no dejan de ser una ficción, una historia inventada con personajes ficticios. Me parece que cualquier problemática es válida para filmar si el material es bueno. Se había hecho hace muchos años (en el 2010) una película que se llama “Paco” (dirigida por Daniel Rafecas y protagonizada por Norma Aleandro y Tomás Fonzi). Es una película sobre la misma temática de “Baldío”, pero contada desde una óptica diferente. Ahí está visto (en “Paco”) desde los ojos del adicto y tiene otra impronta la película. Incluso, con la misma temática se pueden hacer cosas muy diferentes.