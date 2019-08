Esta noche y el próximo lunes se disputará una nueva fecha del Torneo Municipal de Fútbol Femenino

22/08/2019 - 22:14 La Banda

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda informó que la 11ª fecha del Torneo de Fútbol Femenino 2019 se disputará hoy y el lunes 26 en la cancha del Patinódromo municipal, ubicado sobre avenida San Martín.

La programación es la siguiente: hoy, a las 21, Tévez FC vs. Belgrano; 21.35, Estrella de Cantoni vs. Deportivo Griselda; 22.10, Cruz Azul vs. Atenea; 22.45, Las Tiburonas vs. Alto Verde; 23.30, Campeonas del 28 vs. Deportivo 25 de Mayo y 23.55, Las Fanáticas vs. Platense FC (B).

El lunes: a las 20, Las Botineras vs. Las Únicas; 20.35, Irma FC (B) vs. Las Aliadas; 21.10, San Isidro vs. 17 de Octubre; 21.45, Rincón Sparta vs. Irma FC (A); 22.20, Platense FC (A) vs. Juventud de Amigas; 22.45, Las Fiorentinas vs. Las Fieles; 23.30, Cruz Azul vs. Deportivo Griselda y 0.05, Santa Rita vs. Las Codiciadas.

La Zona A es liderada por Campeonas del 28 con 25 puntos. En la Zona B, las líderes son las chicas de Estrella Cantoni con 25 puntos. La Zona C tiene como punteras a Las Fiorentinas, con 23 puntos. Por último, en la Zona D es liderada por Platense FC (A) con 30 unidades.

Las goleadoras: Morena Díaz de Platense FC (A), con 15 tantos; Eliana Pérez (10) y Marcela Rodríguez (8), ambas de Las Botineras y Luciana Romano (Platense FC A), Virginia Carrizo (Las Fieles) y Milagros Ávila (Santa Rita), con 8 goles.