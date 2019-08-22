CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 COPA SANTIAGO:
INDEPENDIENTE DE BELTRÁN VS.
VÉLEZ SARSFIELD
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
20.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
12.38 ZONA DE MIEDO
03.11 CUERNOS
05.33 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA
07.18 JUNIOR
09.25 EL SECRETO DE ADALINE
11.38 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
13.59 PADDINGTON
15.46 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES
17.38 UN MONSTRUO VIENE
A VERME
19.38 EL ESPACIO ENTRE
NOSOTROS
22.00 TED
11.59 DRAGÓN ROJO
TNT
04.18 LA PELEA DE MI VIDA
06.36 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO
DE AZKABAN
08.59 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE
FUEGO
11.40 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
14.09 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
17.02 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE - PARTE 1
19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE - PARTE 2
22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA
CIVIL
00.56 OPERACIÓN ANTHROPOID
03.07 LA CARRERA DE
LA MUERTE 2
TCM
06.52 LOST
07.36 LOST
08.21 LOST
09.09 LOST
09.54 LOST
10.38 MAD ABOUT YOU
11.04 MAD ABOUT YOU
11.30 LOST
12.18 LOST
13.04 LOST
13.49 LOST
14.33 LOST
15.17 MAD ABOUT YOU
15.43 MAD ABOUT YOU
16.08 EL INSOPORTABLE
17.49 TONTO Y RETONTO
19.54 LOS CAZAFANTASMAS
22.00 DUELO DE TITANES
00.15 EL GUARDAESPALDAS
02.43 EL ÚLTIMO DEBER
04.29 LOST
SPACE
06.00 CORRE MILKA CORRE
07.37 CONTAGIO
09.36 DESAFÍO MOTOR
10.06 CORAZÓN DE CABALLERO
12.31 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA
ORQUÍDEA SANGRIENTA
14.17 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
15.58 ALERTA EN LO PROFUNDO
17.51 POSEIDÓN
19.33 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 31
23.57 EL PASO DEL DIABLO
01.42 CURVE. LA CURVA DE LA MUERTE
03.08 ESPÍRITU OSCURO
04.35 HOSTEL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* HOY A LAS 21, FOGÓN Y
TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA
(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA.
* MAÑANA A LAS 21, MISHKILA
DE ARPAS.
*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES
AMERICANAS, CON EL BALLET
PERFUME DE CARNAVAL.
ENTRADA: ALIMENTO NO
PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30,
CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA
ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21,
”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON
LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA.
ENTRADA GRATUITA.
1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21,
SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS
DESCONOCIDOS”, OBRA
PROTAGONIZADA POR TOMÁS
FONZI Y GRAN ELENCO, CON
DIRECCIÓN DE GUILLERMO
FRANCELLA.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,
CARTAS DE AMOR.
PATIO MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,
VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO
DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
P
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/08 -16:30 (Cast) 18:20 (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23 AL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
23 /08 22:00 (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23, 24,25/08 -14:30 (Cast) 16:30
(Cast) 18:20 (Cast
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
23 AL 28/08 - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
23 /08 21:50 (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN
HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
23/08 17:50 (Cast) 21:00 (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
22 /08 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
21:30 (Cast) 22:00 (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23,24/08 -16:50
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23 AL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS:
HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN
HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO
JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170
todos los días ( 3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes: $180
todos los días.