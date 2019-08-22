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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de agosto de 2019

A LAS 23.30 MI VIDA ERES TÚ

- 22:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 COPA SANTIAGO:

INDEPENDIENTE DE BELTRÁN VS.

VÉLEZ SARSFIELD

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

20.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

12.38 ZONA DE MIEDO

03.11 CUERNOS

05.33 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

07.18 JUNIOR

09.25 EL SECRETO DE ADALINE

11.38 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

13.59 PADDINGTON

15.46 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

17.38 UN MONSTRUO VIENE

A VERME

19.38 EL ESPACIO ENTRE

NOSOTROS

22.00 TED

11.59 DRAGÓN ROJO

TNT

04.18 LA PELEA DE MI VIDA

06.36 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO

DE AZKABAN

08.59 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE

FUEGO

11.40 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

14.09 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

17.02 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE - PARTE 1

19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE - PARTE 2

22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA

CIVIL

00.56 OPERACIÓN ANTHROPOID

03.07 LA CARRERA DE

LA MUERTE 2

TCM

06.52 LOST

07.36 LOST

08.21 LOST

09.09 LOST

09.54 LOST

10.38 MAD ABOUT YOU

11.04 MAD ABOUT YOU

11.30 LOST

12.18 LOST

13.04 LOST

13.49 LOST

14.33 LOST

15.17 MAD ABOUT YOU

15.43 MAD ABOUT YOU

16.08 EL INSOPORTABLE

17.49 TONTO Y RETONTO

19.54 LOS CAZAFANTASMAS

22.00 DUELO DE TITANES

00.15 EL GUARDAESPALDAS

02.43 EL ÚLTIMO DEBER

04.29 LOST

SPACE

06.00 CORRE MILKA CORRE

07.37 CONTAGIO

09.36 DESAFÍO MOTOR

10.06 CORAZÓN DE CABALLERO

12.31 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA

ORQUÍDEA SANGRIENTA

14.17 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

15.58 ALERTA EN LO PROFUNDO

17.51 POSEIDÓN

19.33 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 31

23.57 EL PASO DEL DIABLO

01.42 CURVE. LA CURVA DE LA MUERTE

03.08 ESPÍRITU OSCURO

04.35 HOSTEL

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY A LAS 21, FOGÓN Y

TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA

(FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y

GRATUITA.

* MAÑANA A LAS 21, MISHKILA

DE ARPAS.

*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES

AMERICANAS, CON EL BALLET

PERFUME DE CARNAVAL.

ENTRADA: ALIMENTO NO

PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30,

CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA

ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21,

”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON

LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA.

ENTRADA GRATUITA.

1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21,

SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS

DESCONOCIDOS”, OBRA

PROTAGONIZADA POR TOMÁS

FONZI Y GRAN ELENCO, CON

DIRECCIÓN DE GUILLERMO

FRANCELLA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,

CARTAS DE AMOR.

PATIO MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,

VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO

DEL ESTERO.

CINES

SUNSTAR

P

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/08 -16:30 (Cast) 18:20 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23 AL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23 /08 22:00 (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23, 24,25/08 -14:30 (Cast) 16:30

(Cast) 18:20 (Cast

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

23 AL 28/08 - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23 /08 21:50 (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

23/08 17:50 (Cast) 21:00 (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22 /08 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

21:30 (Cast) 22:00 (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23,24/08 -16:50

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23 AL 28/08 -19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS:

HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO

JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170

todos los días ( 3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes: $180

todos los días.

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