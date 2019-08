Elvecia Suárez: “Dos días estuve de cama y espero me entreguen el cuerpito de Malena”

22/08/2019 - 22:42 Policiales

“Dos meses atrás veía por última vez a mi hija en Colonia San Juan. Hoy sé que la mataron y espero que el fiscal me entregue su cuerpito para despedirla”.

Elvecia Suárez es una mujer que llora y se desangra por dentro, ante la tragedia de su hija.

“Dos días estuve en la cama. No tenía ganas de nada. Pero mis hijos me levantaron”, señaló a EL LIBERAL, vía telefónica.

“Me cansé de llorar. Y hasta el último día hice fuerzas para que no fuera ella”, dice en alusión al cráneo, cuya identidad corresponde a la jovencita según confirmaron.

“Sólo espero un llamado telefónico y que el fiscal me dé el cuerpito de mi hija”.

Derrumbe emocional

Elvecia suena desolada, pero sigue de pie. Del otro lado de la línea, sus hijos achican la distancia recordándole fechas, nombres”.

¿Tiene previsto una ceremonia, una misa?

“Ojalá me den el cuerpito temprano. Así la vele en casa. Y le hagamos una misa en la parroquia de Suncho Corral y después la sepultemos en el cementerio de aquí nomás”, dijo.

Es tan digna en su dolor, como agradecida. “Mis vecinos no me dejaron sola. Gracias a Dios descubrí gente que me quiere mucho, en especial mi amiga Valeria Gómez, que siempre se da una vuelta. Atiende su casa y viene a la mía para que no esté tan sola”, amplió.

Del ayer, al luto

Elvecia vio a Malenita por última vez la noche del 23 de junio.

Luego de la fiesta patronal celebrada en Colonia San Juan, Figueroa, la madre regresaba a Suncho.

Malena prefirió quedarse y al parecer fue retirada de un baile por Iván Concha, alias el “Gordo Ñoño”.

La joven desapareció literalmente. Elvecia formuló la denuncia cinco días después, al ver que no regresaba.

El 9 de julio un hombre descubrió un cráneo, entre una pista cuadrera y un brete, en Colonia San Juan.

Tomó fuerza la hipótesis de un asesinato, pero el enigma se clarificó con las conclusiones del ADN.

Por el crimen está preso, el “Gordo Ñoño” y su novia, menor, internada con su hija de cuatro años en la Cárcel de Mujeres.

La reconstrucción de la historia y el ataque sexual

”Homicidio críminis causa” sería la figura dominante. Es decir, se presume que Malena fue asesinada para tapar un posible ataque sexual. La investigación es apasionante, ya que la Fiscalía debe establecer si la joven fue muerta por el “Gordo Ñoño”, o bien intervinieron más personas.

Aún no se pudo establecer el rol de la pareja del detenido, ya que ella señaló que no estuvo en el monte, ya que hacía largas semanas que no tenía relación ni contacto alguno con “Ñoño”.

Allí radica lo medular para la defensa, resuelta en “despegar” a la menor, quien arrastra una historia de orfandad y abusos, según lo revelaron sus defensoras Adriana Bóboli y Carolina Neder. Adelantaron que apelarán la resolución judicial y buscarán que la Cámara de Apelaciones le conceda arresto domiciliario, entre septiembre y octubre.

Viaña trabaja con el pedido de preventiva

El juez de Control y Garantías, Fernando Viaña, tiene en sus manos el futuro del “Gordo Ñoño”.

El fiscal Ángel Belluominio solicitó prisión preventiva, pero el magistrado prefirió diferir la resolución.

Si la otorga, le dará tiempo suficiente a la Fiscalía para profundizar la investigación en torno del homicidio.

Hay interrogantes básicos cuyas respuestas serán decisivas, en especial llegado el juicio oral.

¿Cómo fue la mecánica de muerte? ¿Malenita pereció al instante? ¿Fue abandonada y falleció por el frío y ante la falta de auxilio?

Difícilmente el proceso sea clausurado en 2019. Pero es casi seguro que en el 2020 un tribunal lo ventilará en juicio.