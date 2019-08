Stuttgart ante Carlitos Legui se roban toda la atención

22/08/2019 - 23:02 Amateur

El campeonato Clausura denominado Chelala Garden, que se disputa en el predio El Potrerito, continuará mañana con varios encuentros. Uno de los más destacados será el que protagonicen Stuttgart ante Carlitos Legui, en el primer turno.

En Cancha central (uno tradicional): 15, La Juve vs. La Eskina; 16.30 Warriors vs. Ruta Uno FC.

Cancha 1: 15, Stuttgart vs. Carlitos Legui; 16.30 La Necochea vs. Las Heras.

Cancha 2: 15, Barza Jrs. vs. S23 FC; 16.30, San Carlos vs. Club 10 FC.

Cancha 3: 15, Atlético Cayetano vs. Amigo de Lucianita; 16.30, Mojones FC vs. Ajax FC.

Cancha 5: 14.15, La Loma Fc vs. Tronkitos FC; 15.30, Almirante vs. Potreros FC; 17, Industria FC vs. 5º Pasaje FC.l