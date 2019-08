FÚNEBRES | 23 de agosto de 2019

22/08/2019 - 23:03 Funebres

- Osvaldo Dante Jaime

- Agustín Bernardino Coimán

- Jorge Fernando Berraondo

- Sara Estela Osorio de Sirena

- Gladys Leticia Jugo de Flores

- Ernesto Raúl Molina

Sepelios Participaciones

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su esposa Norma Salomón, hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando, h/pol, Julieta, Luis, Marcela, nietos Santi, Facu, Igna, Guille, Bauti y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz hs 9. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio Osapm. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su hermana política Marta Salomon de Lopez y sus hijas con sus respectivas flias., participan su fallecimiento con profundo dolor. Quedaran por siempre en nuestros corazones los buenos momentos compartidos.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su sobrino Miguel Edgar Salomon e hijos Ceci, Nico, Florencia y Francisco, acompañan con profundo dolor su partida y elevamos oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus sobrinos Maria Eugenia Lopez Salomon y Gustavo Marcos y sus hijos Rafael Simon y Patricio simon, acompañan en tan dolorosa perdida y ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su primo Julian y Celina e hijos Dr, Julian Luis Ernesto y Miguel Canllo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus primos hermanos Johnny, Lucho (a), Vasco (a) y Adriana Berraondo Cornet y flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Querida Norma, hijos y nietos en este duro momento.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus primos hermanos, Adriana Berraondo y Julio Lemme Plaghos, sus sobrinos Mercedes y Constantino Lemme Berraondo y sus flias. participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Cacho Gimenez y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Mariela, Adan Salomon y sus hijos Constanza, Emiliano y Benjamin, participan con profundo dolor el fallecimiento del tio Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Nora y Rodi Salomon, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Jorge y brille para el la luz que no tiene fin.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Maruca y Cholo Salomon, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu morada de paz y amor. Silvia L. de Carrascosa, sus hijos Gabriela, Jimena, Rodrigo, Carla y nietos Justina, Manuel, Felicita y Facundo, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica seccional Santiago del Estero, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su ex secretario general y ruega una oracion en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Mulki Pedro Leonardo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Administración y personal de Galeria Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dolorso momento.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Alejandro Constantinidis y familia participan con profundo dolor la pérdida de su querido amigo y colega Jorge y despiden sus restos cristianamente.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Félix Antonio Bilotti y flia. participan su partida y acompañan en el dolor a su familia.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Ernesto Mottola y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Guilli Loza y Micky Basla, participan el fallecimiento de su Amigo y ruegan por su descanso eterno.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Leonardo Azar y Maria Mercedes Unzaga, participan el fallecimiento del padre de su amigo Sergio Berraondo. Elevan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. José Manuel Caceres Norah Carabajal Loza y sus hijos Mercedes y José con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor la partida del amigo a la casa del Señor. Ruegan por el consuelo de su flia. y su descanso eterno.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Dr. Julian Canllo su esposa Maria Vicente Rodriguez y sus hijos Emilio y Julian acompañan a su flia. en este triste momento.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Fernando y Marcela sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Hilda y Fernando Giribaldi e hijos Marcela, Adrian y Benjamin con sus respectivas flias. Participan con gran pesar el fallecimiento de su querido consuegro Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Fernando Morellini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracion en su memoria

BERRAONDO, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Ana Pons y sus hijos Sebastián, Federico y Ana Ferreyra Pons participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Norma, a sus hijos y sus respectivas familias en tan difícil momento, esperando encuentren pronta resignación. Que su alma descanse en paz.

BERRAONDO, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. La firma O' Globo participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

COIMÁN, AGUSTÍN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. La Honorable comisión diretiva de la asoción Atletica Quimsa, plantel profesionall. C. Técnico de liga Nacional, L. Desarrollo, cuerpo tecnico, distintas disciplinas de la institución, voley, Cestoball, esc. de mini básquet, C. Técnico de las distintas disciplinas, empleados, utileros participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Sr. Gustavo Coiman, integrante de la H. C. D, de la A. A. Quimsa, se ruega una oración en su memoria.

COIMÁN, AGUSTÍN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Gerardo Montenegro y flia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Gustavo Coimán. Que descanse en paz.

COIMÁN, AGUSTÍN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sr. Raúl Segura y flia. participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

COIMÁN, AGUSTÍN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Flia. Gorostiza - Tejerina participan del fallecimiento del padre del Sr. Gustavo Coiman. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

COIMÁN, AGUSTÍN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nª 764 Diego de Rojas del Barrio 8 de Abril participa del fallecimiento del padreo del Sr. Gustavo Coimán y del abuelo del Sr. Leiva Mariano.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus hijos Maria Emma y Pedro Arges, nietos Mercedes y Santiago, Florencia, Santiago y Belen, Josefina y Juani, bisnietas Maria Paz y Joaquina te despiden con dolor y oraciones en tu querida memoria. Permanecerás siempre en el recuerdo de todos.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus sobrinos José Cornelli y flia., Oscar Cornelli y flia., Nestor Cornelli y flia., Marcelo Cornelli y flia., Adrian Cornelli y flia., Pablo Cornelli y flia., participan con profundo dolor la perdida de la tia Chula y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Guillermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos María Belén, Virginia y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chula. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Nancy Silva Neder, y Jorge Vila, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, no docentes y los integrantes de la comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la asesora legal de la secretaría de vinculación y transferencia tecnológica, de la casa de altos estudios arriba mencionada, Dra. Ana María Caballero. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. La secretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Teresa Fischer y compañeros de trabajo, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la asesora legal de la secretaría arriba mencionada, Dra. Ana María Caballero. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Luis Guillermo Villegas, Maria del Carmen Bade, sus hijos Mariano, Paula y Victoria, acompañan a Maria Ema y su familia en este momento.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (Chula) q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus amigas la despiden con cariño y mucho dolor, elevando siempre oraciones por ellla. Acompañan a su familia en este momento. Yudith Demasi, Negrita de Maldonado, Monona de Lezana, Norma de Agüero, Yoyi de Mayuli, Emilse de Benavente y Nelly de Montini.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Norma Elena Cornelli, Mufid Auad, Alejandra, Fabiana, Marcelo y Daniel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (Chula) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Querida Chula: tus amigas y compañeras de promoción te recordaremos como una persona buena y alegre con la que compartimos hermosos momentos. Con tristeza participamos tu fallecimiento. Abrazamos a tus hijas, María Emma y Fabiana y a tus nietos Gody Di Lullo, Beba Fiorini, Norma Torres, Negra de Maldonado, Coca y Esmera Sapag, Tita Rodriguez (A), Lita Divi, Negrita Leoni y Porota Cavalieri rogaremos oraciones en tu memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Los empleados de Dirección General de Personal participan con dolor del fallecimiento de la Sra. madre de su directora María Emma Caballero. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". María Mercedes, Raúl y Felipe Varela, y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Marcela Villanueva y su hija Sofía Beltran Villanueva participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Fabiana.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Guadalupe Diaz Araujo y flia, participan el fallecimiento de la mamá y abuela de Fabi y Santi y acompañan con mucho cariño a toda su familia en estos momentos.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Cristina y Ramón Iglesias, con sus hijos Emilia y Luciano, Ignacio, Mercedes y Santiago, acompañan en el dolor a sus hijas Maria Ema y Fabiana y a su familia por el fallecimiento de su madre, la querida Chulita. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Luisa Romero de Cornelli, sus nietos Belinda y Mauricio participan su fallecimiento y abrazan fuerte en este triste momento a sus hijas Fabiana y Maria Ema, a sus nietos y elevan oraciones por el eterno descanso de la querida Chula.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (CHULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus amigos Claudio Eduardo Perea, Edith Guardo de Perea, Quiny, Marcelo Federico, María Celeste Perea y María Esther Machulsky participan con dolor el fallecimiento de Chula. Elevan oraciones en su memoria.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Negrita Rodriguez de Maldonado, sus hijos Marilena, Ricardo y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas María Emma, Fabiana y a sus nietos ante irreparable pérdida. Querida Chula siempre te recordaré con cariño porque son más de 70 años de sincera amistad. Jesús te reciba en sus brazos. Descansa en paz.

DEL CASTAÑO DE NEGRI, NIVIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposo Carlos Alberto Negri, sus hijos María Alejandra y Carlos Alberto , sus nietos Anita, Josefina y Carlitos, su hijo político Mario participan sui fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados el día 21/8/19 en el cementerio La Piedad previo oficio religioso en la capilla del mismo..

DEL CASTAÑO DE NEGRI, NIVIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Sus hermanos políticos María Mercedes Negri y Carlos Corral, sus sobrinos Rulo, Beby y Sosi participan su fallecimiento con profundo pesar y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE QUIROGA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/19|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos: Eva, Michel y flia Federico y flia, saludan y acompañan en su dolor a sus hijos Yoli y Miguel y a sus nietos Hernán, Marta Inés, Esteban y demás familiares. Que el Señor les dé consuelo. Elevando oraciones por la paz de su alma. Que así sea.

JUGO DE FLORES, GLADYS LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su esposo Baudilio Flores, sus hijos Claudia, Fernando, Matías, Cristian, Celeste, Fabiana, Andrea y Sandra, hijos políticos, Daniel, Carolina, Nava, Rita, Ezequiel, Dario, Yesi, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cemet. La Piedad. Casa de duelo Islas Malvinas 1694 Bº Mosconi. EMPRESA SANTIAGO.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus hijos Beby, Eline, Alfredo, h/pol, Pablo, Federico, Francisco, nietos, lucas, Eleana, Valentina, Franchesco, Nicolás, Josefina y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumaos en el cemet. Parque de la Paz, Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su hijo Alfredo Tolosa su esposa Paola Loza y sus nietos Nicolas y Josefina Tolosa participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su hija Beby de Pettinichi, su esposo Federico, su nieto Lucca Martin Pettinichi participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus sobrinos Susana, Jorge, Rodolfo, Maria Eugenia, Silvana y Martin Abdala, participan con dolor su fallecimiento y despiden a la tia Chiqui con mucho cariño. Que descanse en paz.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus sobrinos Cuchi, Gorda, Negro y Patricia con sus respectivas flias., participan su fallecimiento.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Marta y Marcelo Larguia despiden con gran cariñó a su vecina y acompañan a sus hijos Alfredo, Bebi y Eline y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Roberto Giandana y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Guillermo Loza (h), y Micky Basla, participan el fallecimiento de su consuegra con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydee Salgado, participan su fallecimiento, acompañan a su amigo Alfredo y a toda la flia. en este momento de dolor ante irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Ernesto Mottola y Sra., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su colega y Amigo Alfredo. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Martin Rios, Viviana Aguero y sus hijos Maria Victoria, Milagros y Benjamin y Norma Torrs de Aguero, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro colega y amigo Alfredo.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Perla Avila de Pettinicchi y flia., despide los restos de su querida consuegra, quien gozaba del gran aprecio en su entorno familiar, querida Elsa ya estas con el Señor. Es la ley de la vida, tuviste la suerte de ver hijos, nietos y bisnietos y a quienes te rodeaban, tus oraciones te llevaron a hacer lo que Dios pide, ayuda que salia de tu corazon juntamente con tus amigos en los barrios que necesitaban, dos Bosco y otros. Ahora deseamos que estes en paz es el pedido de Daniela, Federico, Belen, Agustin, Gustavo, Jose y Ermina. hastra pronto Perla.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Compañeros de la promoción 1983 del Col. Absalon Rojas de Alfredo participan el fallecimiento de su mamá.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. José Manuel Caceres su esposa Norah Carabajal Loza, sus hijos Mercedes y José con sus respectivas flias. Participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus amigos José R. Ferreryro y Elizabeth Castro sus hijos José Augusto, Maria Fernanda, Maria Ines, Alejandra, Miguel, Aristides y sus nietos Juan Manuel, Clemente y Tomas participan con dolor el fallecimiento de la querida Pochola. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Federico Sayah Correa y Maria Susana Auat participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a Beby, Alfredo y familia en este dificil momento.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Ana Maldonado de Abdala (Coca) su esposo Mario N. Abdala, sus sobrinos Dra. Alejandra Abdala y Arsenio Moyano Prof. Diego Abdala y Marine Ibañez de Abdala, Isabel Abdala Ibañez participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tia Chiqui y la despiden con mucho cariño.

MALDONADO DE TOLOSA, ELSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Compañeros y amigos de su hija Beby Tolosa. Dra. Rosa H. Falco, Dra. Susana Barey de Llebeily, Dra. Catalan Maria Raquel, Agustin Coria, Carlitos Caseres, Tranchi Beltran, German E. Di Lullo, Gladys Rocha, Ivana Garrido, Eduardo Gomez C., Dany Rodriguez, Juan C. Gomez, Chocho Lopez, Pablo Santillan, Enrique Ekchardt, Nelson Salvatierra y Gustavo Gomez participan con profundodolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, ERNESTO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Su esposa Graciela E. Neme, hijo Alfredo, h/pol, Daniela, nieto Malena, Franco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. P. de La Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSO SRL.

MOLINA, ERNESTO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus hermanos políticos Lucy y Ricardo Neme, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Ernesto.Ruegan oraciones por su alma.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus hijos: Zuly y Mito, su hija pol.: Angélica, sus nietos: Noelia, Carolina, Facundo, Fernando y Sebastián part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su sobrina Elma Cristina Sirena y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Abrazan a sus hijos Zully y Nito y a sus familias.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. "Señor ya esta ante Ti, recibela en tu Reino". Su sobrina Maria Esther Peña (Cuqui ) y sus hijos Claudia Marcela, Alfonso Alfredo, Alfredo Francisco, Sergio Gustavo y Guillermo Javier Quinzio participan con dolor su partida al Reino del Señor, ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Nancy Silva Neder, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Josefa Sanguedolce y su hija Maria del Rosario Sangedolce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. La Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero, acompaña en su dolor a la Sra. Silvia Zulema Sirena. Eleva oraciones para una pronta resignación por la despedida de su madre.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Estanislao Kozlowski, Daniel, Viviana, Yeyé, Ariel y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. El Señor ya esta ante ti. Graciela Gonzalez y flia., Marta Anelli y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Elsa Di Piazza participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Mario Osorio, su esposa Orfelia Meneghini, sus hijos Mario y Ana; Claudia y Mariela; nietos Justina y Máximo participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Pochola que tanto la hemos querido. Tu ausencia se nos hará infinita. Descansa en la paz de Jesús. Besos al cielo.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. ¡En Dios solo descansa el alma mia! Que brille para ella la luz que no tiene fin". En Dios esta mi gloria y salvación la roca de mi fuerza. Salmo 63. Querida hermana en un sueño profundo te sumiste para ya no despertar, me sobran motivos para estar orgulloso de Ti desde siempre y para siempre estoy con contigo hermana del alma que descanses en los brazos de Jesús. Besos al cielo.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Elena Yoles, sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Zully y Mito y a sus nietos con sus oraciones.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Te despedimos Pocho las hijas de tu amiga Chicha y hermanas de la vida de Zuly tu hija. Baby y Magalí.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Tus amigas de toda la vida .Ceci, Silvia y Lucy te acompañamos en tu dolor, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz Pochola.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Zuly y Nito los acompañamos en este duro momento. Tu amiga Patricia Gonzalez Ciocci y sus hijas Gimena y Ornella, Wlma Ciocci y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Querida tía Pochola descansa en paz, fuiste una muy buena persona siempre te recordaremos. Tere Acosta de Sirena y sus hijos Agostina, Jorgelina, Fabiola y José Sirena, Alfredo Barrionuevo y sobrinos nietos Joaquina y Valentín participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. "Señor ya esta ante Ti, recibela en tu Reino". Personal del Hogar de Ciegos Luis Braille participan con profundo dolor su fallecimiento.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Graciela Goñi de Zerda, sus hijos y nietos Felipe y Paola, Eleana y Augusto, Silvina, Joaquin y Baltazar ruegan para que brille para ella la luz que no tiene fin.

OSORIO DE SIRENA, SARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Pablo Santiago Sirena, Viviana Beatriz Bruno de Sirena y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Fernando F. Crespo y Francisco F. Crespo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Chuchu Navelino, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Rusa y flia. en este difícil momento.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Mariana Bravo y Francisco Dante Pece, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Rusa y flia. en este dificil momento.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sus entrañables amigos Hugo Santillán, su esposa Azu Raimondi participan el fallecimiento del querido Chulo y acompañan a la querida Gladys y a sus hijos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Silvina y Gustavo, Mechy y Kike y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido tío Chulo y acompañan a la querida tía Gladys y a sus hijos en este momento tan dificil. Elevan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (Z'L) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan con profundo pesar a sus hijos, nietos y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (Z'L) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Querida amiga Natasha: con profundo dolor te acompaño en tan triste momento y elevo oraciones en la memoria de tu abuelo Chulo. Guadalupe Martinez Julián.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe, María Emilia, Marhe participan su fallecimiento.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Familia Dib Campitelli participa su fallecimiento y expresan su pesar.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge, Marcelo y Silia, Hilton y Soledad y sus nietos Benjamin, Lucila, Victoria, Emilia, Malena, Federico, Alejandro y Lautaro acompañan con dolor y ruegan una oración en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. El titular de JFP Distribuciones Poxipol Tucuman Jorge Francisco Pece y su personal participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Fernando Cejas, su esposa Constanza Sapag de Cejas y sus hijos Vanesa, Ximena, Exequiel, Gianina y Mia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Oscar y Cecilia Zambolin, hijas e hijos políticos, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su querida memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Diego Braia, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Directivos y personal de Visual comunicaciones y medios, participan con dolor en su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Vicente Lo Bruno y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor.

PATOLSKY, ISRAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Comisión directiva y personal de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su directivo. Ruega oraciones en su querida memoria,

Daniel Campos participa con profundo dolor la irreparable perdida, acompaña a su familia en este doloroso momento y eleva oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Juan Caldera y flia, Alvaro Caldera y flia, Juan Pablo Caldera y flia, Marcela Caldera y flia y Francisco Caldera y flia participan con mucho dolor el fallecimiento del gran amigo Baby y acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Descansa en paz.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Los amigos de su hijo Alfredo; Julian Canllo e hijos Luis Ernesto y Miguel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROZ, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Felleció el 18/8/19|. Armando Meossi y flia participan con dolor el fallecimiento del querido Baby y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Su hermana política Aida Heredia de Gómez, sus sobrinos Aida Elizabeth, Walter Antonio y Sonia Beatriz Gómez con sus respectivas familias participan su fallecimiento con inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Sra. Blanca Presidente y familia acompañan en tan doloroso momento al Dr. Carlos Rivero y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Julieta y Daniel Martín; Marianela y Gunther participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Carlos Rivero por la perdida de su querido padre en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHÍ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontólogico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|.Betty Paz, Luisa de Rojas y Luisa Bilotti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos rogando que Dios reconforte y dé paz elevando oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|.Tito Lettari y su esposa Vicky participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|.Patricia Lettari y su esposo Ricardo García acompañan en el dolor a su esposo e hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Félix Antonio Bilotti y flia. participan con profunda tristeza su fallecimiento y abrazan a su esposo, hijos y demás familiares ante tremenda pérdida.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Liliana Martínez y Pelado Navarro, sus hijos Rina, Cucho, Nico y Mario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y familiares con profundo respeto y dolor.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Sus vecinos del consorcio Parque Aguirre: Flia Hoyos, Muratore , Raed, Molinas, Sapag, Cejas, García, Spath, Hazrun participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Anahi y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Elena Irene Martinez, Alejandro Constantinidis participan con profundo dolor el fallecimiento de Anahí y pide a Dios que descanse en paz.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHI DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Morocha Mercado y sus hijas Daniela y flia., Lucia y Analia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SEDRÓN DE SAN MIGUEL, RAMONA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Doña Olga, se fue de nuestras vidas pronto, fue una segunda madre para mi familia. Siempre la recordaremos. Su hijo político Hector M. C. Rizolo y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEDRÓN DE SAN MIGUEL, RAMONA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Medicos y Personal del Centro de la Vision. Acompañan a Teresita en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo mio, la huella que has dejado en nosotros y de la que esta tan orgullosos estamos, haces que siempre te notemos muy cerca,como una parte más de nuestro ser. "Tu luz que siempre guíe nuestros caminos, donde tu ausencia se hace presente pero tu esencia no se desvanece". Te amaremos siempre. Tus padres Luis y Negry; tus hnas Ale y Faby; tu hija Zafi; tu sobrino Rodri; tu abu Pila. Nos reuniremos hoy a las 16 hs en tu gruta para recordar 7 años y 8 meses de tu ausencia física. Solo nos queda tu recuerdo y en nuestra memoria el haberte amado.

MARTÍNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposo Ricardo Zalazar, sus hijos Ricardito, Barbara y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Virgen del Pilar del Bº Autonomía, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

MARTÍNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Querida Mary, tu presencia vivirá por siempre en nuestros corazones. Rogamos al Altísimo que descanses en paz después de tanto sufrimiento. Tu lelo Pedro y Negrita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la Parroquia del Pilar en el Barrio Autonomía. Rogamos a familiares y amigos oraciones a su querida memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su hijo Rubén Alfredo Ovejero, nietos Exequiel y Diego, nietas políticas Marcela y Andrea, bisnietos políticos Mateo, Marcos, Johel y Martina, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado corazón de Jesús, con motivo de cumplirse el primer mes de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

NAVARRO, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. Susana Leguizamon y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del queridisimo amigo de toda la vida, Daniel Banegas.

SALTO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Personal Directivo, Docentes, peronal de Maestranza y alumnos de la Esc. Nº 226, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Docente Claudia Luna.

Invitación a Misa

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su cristiana Sepultura, para rogar por el eterno descanso de su alma.

PROSERPIO VALERIO ALDO (NINO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/09|. ''Te fuiste y nos dejaste un profundo dolor en nuestros corazones. Siempre te recordaremos''. Tu hijo Aldo, hija política Fabiola, tus nietos Aldana, Eliana y los melli: Aldito y Julieta Proserpio, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al recordarse diez años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

JAIME, OSVALDO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Tu sonrisa vivirá eternamente en nuestros corazones. Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Su hijo Rubén, su hija política Myriam, sus nietos Gisela , Cynthia, Rubén, Nahuel y su bisnieto Lautaro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.