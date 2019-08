Planifica un partido con pocos espacios

23/08/2019 - 00:58 Deportivo

Pasó la Copa Argentina y, tras la alegría que significó la clasificación a octavos de final, en Central Córdoba ya todos tienen la cabeza en el choque con Racing del próximo domingo, a las 15.30 y por la tercera fecha de la Superliga.

En esa dirección, el entrenador Gustavo Coleoni brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que no hay que darle espacios al equipo de Coudet y habló de un “piso muy alto de intensidad” del Ferro.

“Debemos tener un piso muy alto de intensidad y de concentración. Racing es un equipo que, más allá de los que jueguen, ataca directo. Es un equipo intenso, vertical y debemos estar alerta, con los ojos bien abiertos, porque una distracción nos puede costar el partido en función de la jerarquía de los jugadores de Racing”, señaló.

Y a la hora de imaginarse el partido, dijo: “No creo que haya tantos espacios, vamos a ver. Sobre todo nosotros no debemos dejar espacios, porque Racing, con espacios, es un equipo importante, con transiciones y buenas terminaciones. Es importante cuando el rival le deja espacios”.

Al “Sapo” no lo desvela enfrentar al último campeón. “Estamos en Superliga y tres puntos valen oro para nosotros. No hablaría bien de mí como profesional si diría que con Racing voy a estar más acelerado que contra otros rivales. Es un partido importante, como todos los de Superliga, y debemos trabajar mucho para estar a la altura”, explicó el cordobés.

Racing viene de ser goleador 6-1 por River y todavía no ganó en este torneo. ¿Vendrá con todo a revertir su mal presente? “Puede ser, habría que verlo si va a venir tan así. Es un equipo de mucha jerarquía, no creo que venga así a la desesperada. Sí va a querer proponer su intensidad, que es su fortaleza, su jerarquía, con jugadores de mucho recorrido, jugadores internacionales. Nosotros debemos apoyarnos en nuestro trabajo, que está lleno de seguridad y cada día que pasa damos un saltito más de calidad en los conocimientos, en conocernos”, respondió.

“Nosotros tenemos que llenarnos de fortaleza con el laburo, llenarnos de seguridades de tener nuestro plan, nuestra manera, nuestra forma de disputar este juego y ojalá que salgan. Después hay que tener un plan B por si nos sentimos dominados o el rival nos supera, ya sea por juego o por intensidad. Estamos trabajando las dos maneras de jugar contra un equipo que es el campeón del fútbol argentino, ni más ni menos”, agregó.

Central hizo dos goles en esta Superliga y ambos convertidos por volantes. Pero no le preocupa la falta de gol de los delanteros. “Recién van tres fechas, vamos a esperar. Vamos a darle cinco o seis partidos al equipo para ver cómo se comporta y cuántas situaciones genera y quién hace los pases y quién hace los goles. Es muy prematuro, no es para preocuparse por eso”, explicó

Sobre cómo vive este momento, Coleoni contó: “Ahora estamos disfrutando un poco más. Pero hay cosas que yo no las puedo manejar porque ingeniero agrónomo no soy, botánico tampoco, así que me tengo que dedicar a tratar de emprolijar donde nos toca entrenar, que no son los mejores lugares. Tengo que acomodar las cosas en la cabeza mía y de los jugadores para sacar lo mejor”.

“Uno se enoja, pero a veces, pensando en la ley de resiliencia, nos fortalece como grupo por ahí no tener las mismas armas que los rivales en la semana. Porque se los dije el otro día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes damos ventaja. Y el fin de semana es cuando tratamos de emparejar las situaciones en una cancha donde no entrenamos nunca”, cerró. l