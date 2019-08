23/08/2019 - 01:00 Deportivo

El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió anoche el comunicado de las sanciones de la tercera fecha de la Superliga y el volante de Central Córdoba, César Marcelo Meli, recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión en el empate 1-1 del Ferro ante Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El ex volante de Colón, Boca, Racing, Belgrano y Sporting Lisboa vio la roja de manera infantil, luego de tirarle la pelota al juez de línea, en una de las jugadas del complemento, cuando reclamó que el balón debía ser para su equipo en un lateral.

Si bien en un principio se especulaba con una sanción mayor para Meli (algunos rumores hablaban de cuatro fechas), finalmente fue castigado con dos partidos, por lo que además del duelo del próximo domingo ante Racing, el volante tampoco podrá actuar ante Lanús, el viernes 30 de agosto a las 19, en la “Fortaleza” del Sur.

Reemplazante

El reemplazante de Meli para enfrentar a la Academia sigue siendo el gran interrogante. Ayer el plantel volvió a practicar en su totalidad, algo que no sucedía desde el lunes pasado, y crecieron las chances de que Juan Galeano se quede con ese lugar. Es que la idea del “Sapo” es presionar y no darle espacios a Racing. Y Galeano, de buen partido ante All Boys, puede cumplir ese rol.l