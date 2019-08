“Va a ser un juego duro”, anticipó José Torres

23/08/2019 - 01:04 Deportivo

Mitre visitará mañana a Atlanta, desde las 15.30, en lo que será la segunda fecha de la Primera Nacional, buscando sumar sus primeros puntos, tras el debut con derrota como local. Pensando en ese juego, el juvenil delantero Aurinegro, José Torres habló sobre ello, y aseguró que será un partido duro teniendo en cuenta que el bohemio arrancó el certamen con goleada, pero aclaró que si Mitre realiza lo que planificaron podrán traerse un buen resultado.

“Va a ser un juego duro y más aún porque ellos golearon en el debut. Pero tenemos que hacer lo nuestro y no pensar tanto en el rival. La misión nuestra es recuperar los tres puntos que perdimos en casa”, aseguró Torres en diálogo con Grito de Gol.

“Empezar perdiendo no favorece mucho, pero hay material para sacar esto adelante, solo pensamos en Atlanta. Vamos a ir mejorando de a poco. La gente esperaba otra cosa, pero esto es largo. Recién comienza y podemos dar mucho más”, completó.

En la derrota ante Estudiantes de Caseros, el ex jugador de Comercio y Unión Santiago aseguró que se evidenciaron cosas positivas.

A pesar del resultado, hicimos un juego bueno porque sabíamos que iba a ser peleado y más aún porque era el debut. Fue un cotejo luchado, tuvimos un error y lo pagamos caro. Hay que trabajar mucho para que no nos vuelva a pasar. Aquí no nos podemos equivocar porque se hace difícil y el rival no te perdona”, resaltó.

“Quizás nos faltó tranquilidad. Sabíamos que se podía dar así. El juego fue muy peleado en la mitad de la cancha, con mucha dinámica y la mayoría de los encuentros serán así. Somos un equipo nuevo”, cerró José Torres.l