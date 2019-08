Las semifinales del Anual serán el plato fuerte

23/08/2019 - 01:14 Deportivo

Las semifinales del Torneo Anual ‘Alfredo Pancu Roger’ sobresalen en la atractiva programación que tendrá el rugby este fin de semana, en el que Old Lions jugará como visitante por la tercera fecha del Torneo del Interior B, Lawn Tennis recibirá al líder de la Liguilla clasificatoria al Súper 10 y Santiago Rugby defenderá la punta de la Liguilla Ascenso en Tucumán.

Mañana, el Anual de la Unión Santiagueña de Rugby conocerá a sus finalistas tras los atractivos duelos que protagonizarán Lawn Tennis ante Añatuya RC y Old Lions A con Amigos Rugby de Fernández. Los dos equipos de la ciudad Capital serán locales por haber finalizado primeros en la fase clasificatoria, por lo que cuentan con ventaja deportiva.

También mañana, Old Lions protagonizará un gran choque de punteros de la Zona 8 del TDI B cuando visite desde las 15.30 a Curne en Resistencia, Chaco.

Ambos equipos ganaron sus dos primeros compromisos por lo que en ese choque estará en juego el liderazgo absoluto y seguramente, de asegurar buena parte de la clasificación a cuartos de final.

Mientras tanto el domingo, Lawn Tennis tendrá la gran oportunidad de bajar al líder dela liguilla Súper 10 cuando reciba al puntero Lince de Tucumán. Los rojiblancos cayeron en su debut, pero se recuperaron en Salta la semana pasada, por lo que intentarán ratificar su levantada jugando en casa. Ese mismo día, Santiago Rugby, líder e invicto de la liguilla Ascenso, tendrá un exigente compromiso cuando visite a Bajo Hondo en Tucumán.

Programa completo

Semifinales Torneo Anual. Sábado 24: Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya RC y Old Lions A vs. Amigos Rugby (16.30).

Torneo del Interior B. Sábado 24: Curne (Chaco) vs. Old Lions (15.30)

Liguillas Regionales. Domingo 25: Santiago Lawn Tennis vs. Lince (14.30 en Intermedia y 16.10 en Primera); Bajo Hondo vs. Santiago Rugby (14.30 en intermedia y 16.10 en Primera).

Interprovincial Juvenil. Sábado 24: Old Lions vs. Los Teros (Catamarca) a las 10 en M15 y M16 y a las 11.30 en M17/18; Santiago Rugby vs. Santiago Lawn Tennis, a las 15 en M15 y M16 y a las 16.30 en M17/18. l