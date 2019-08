La UE unifica críticas a Brasil por el incendio en el Amazonas y peligra el acuerdo con el Mercosur

23/08/2019 - 11:43 Mundo

elevaron hoy sus críticas hacia el presidente de Brasil,en medio del colosal incendio que afecta a múltiples áreas de laconsiderada "pulmón del planeta", y le advirtieron al brasileño que no cumplir sus compromisos ambientales pone en riesgo elEl más categórico de ellos fue el primer ministro irlandés,quien criticó a Bolsonaro, por sus acusaciones de anteayer en las que apuntaba a grupos de protección del medio ambiente como responsables de los incendios, e insistió en que si no existe un mayor compromiso ambiental del, su país intentará bloquear el acuerdo interbloques.

"No hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones" dijo categórico el premier.El presidente francés,, en tanto, que ayer anunció que impulsará debatir el incendio de la Amazonía como tema prioritario en laque se celebrará desde mañana y hasta el lunes en la localidad francesa de Biarritz, hoy elevó el tono y aseguró que Bolsonaro "mintió" sobre su compromiso ambiental.Bolsonaro "ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse con la biodiversidad. En estas circunstancias, París se opone al controvertido acuerdo de libre comercio UE-Mercosur", reza un comunicado del Elíseo.Poco antes, la canciller alemana, había apoyado la propuesta lanzada ayer por Macron, tras calificar los incendios en la Amazonia como "terribles y peligrosos no solo para Brasil y para todos los países involucrados, sino también para el mundo entero, porque la selva pluvial es de gran importancia para el sistema global del clima", dijo el vocero del gobierno alemán, Steffen Seibert, en conferencia de prensa en Berlín.También la Comisión Europea (CE) está "seriamente preocupada" por los incendios y "apoya la iniciativa" de Macron de discutir la emergencia "en el próximo encuentro del G7".

La CE "está en contacto con las autoridades brasileñas y bolivianas, lista para proporcionar asistencia", informó la vocera del ejecutivo europeo, Mina Andreeva.El nuevo embajador de la UE enen tanto, destacó el empeño de Brasil para implementar el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, pero recordó a Bolsonaro la clara apuesta de ese acuerdo con "el cumplimiento del acuerdo de París sobre cambio climático."Ybáñez censuró la decisión de Bolsonaro de criticar a los gobiernos de Noruega y Alemania por suspender sus aportes al, destinados a la conservación de la mayor selva tropical del mundo, por dudar del compromiso del Gobierno brasileño con su preservación.Los gobiernos de Chile, Venezuela y Argentina, en tanto, ofrecieron ayuda a Brasil para mitigar los incendios.El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que puso a disposición de Brasil y Bolivia el sistema de emergencias de su país.