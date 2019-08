CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de agosto de 2019

23/08/2019 - 22:33 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. VAQUEROS Y ÁNGELES

2

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. VAQUEROS Y ÁNGELES

2 (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.00 CLUB 57

18.45 CINE. PEQUEÑOS SAVAGES

20.30 CINE. CUIDADO BEBÉ

SUELTO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.15 EL ARQUI

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE

TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DOCUMENTALES

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ

SARSFIELD VS. INDEPENDIENTE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.34 TRASCENDER

10.43 EL DÍA DE LA BODA

12.20 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE

13.48 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS

15.29 EL CÓDIGO ENIGMA

17.47 BROKEN CITY

19.49 TRASCENDER

22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS

TCM

08.40 LOST - THREE MINUTES

09.27 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

10.11 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

10.56 LOST - A TALE OF TWO CITIES

11.40 MAD ABOUT YOU - MET SOMEONE

12.06 MAD ABOUT YOU - MAID ABOUT YOU

12.32 LOST - FURTHER INSTRUCTIONS

13.16 LOST - THE GLASS BALLERINA

14.00 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF

14.45 LOST - THE COST OF LIVING

15.30 LOST - I DO

16.14 MAD ABOUT YOU - MET SOMEONE

16.40 MAD ABOUT YOU - MAID ABOUT YOU

17.06 LOS CAZAFANTASMAS

18.59 PRIMER IMPACTO

20.31 LEYENDAS DE PASIÓN

23.00 EL GUARDAESPALDAS

TNT

08.38 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

11.06 HARRY POTTER AND THE HALFBLOOD

PRINCE

13.57 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

16.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

18.54 SON COMO NIÑOS 2

20.48 JUST GO WITH IT

23.00 EL TIGRE VERÓN - DUDA

23.59 CARRERA MORTAL 2

SPACE

08.18 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

09.55 DESAFÍO MOTOR

10.25 POSEIDÓN

12.04 UNA TORMENTA PERFECTA

14.28 FURIA DE TITANES

16.20 WRATH OF THE TITANS

18.02 JACK EL CAZA GIGANTES

20.06 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

CINECANAL

12.12 EL GATO CON BOTAS

13.44 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

15.55 TERMINATOR. GÉNESIS

18.11 LARA CROFT. TOMB RAIDER

19.54 LARA CROFT TOMB RAIDER. LA CUNA DE

LA VIDA

22.00 TOMB RAIDER

VOLVER

08.30 DIOS SE LO PAGUE

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 CUESTA ABAJO

14.20 LAS CANCIONES DE GARDEL

15.00 EL PROFESOR HIPPIE

16.40 EL PROFESOR PATAGÓNICO

18.20 EL PROFESOR TIRABOMBAS

20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

20.30 LOS MATAMONSTRUOS EN LA MANSIÓN

DEL TERROR





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 21, MISHKILA DE

ARPAS.

*MAÑANA, A LAS 20, RAÍCES

AMERICANAS, CON EL BALLET

PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA:

ALIMENTO NO PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO

TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN

DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS

DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES

Y COMPAÑÍA. ENTRADA

GRATUITA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,

CARTAS DE AMOR.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A

LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,

CON HERNÁN NIETO (HIJO

DE CHANGO NIETO) Y PABLO

ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,

VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO

DEL ESTERO.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24,25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24 /08 22:00 hs (Cast) 00:40 hs

(Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24,25/08 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

18:20 (Cast

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/08 21:50 hs (Subt) 00:30 hs

(Subt)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24/08 14:45 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

21:00 hs (Subt) 00:05 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

24/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00

hs (Cast) 00:00 hs (Cast) 00:30 hs

(Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/08 -16:50

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS

& SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

APTA 16 AÑOS CASTELLANO

2D 19:10 - 21:40

SUBTIT. 2D 21:40 SÓLO JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes:

$180 todos los días.