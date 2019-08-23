CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de agosto de 2019

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CINE. VAQUEROS Y ÁNGELES
2
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. VAQUEROS Y ÁNGELES
2 (CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.00 CLUB 57
18.45 CINE. PEQUEÑOS SAVAGES
20.30 CINE. CUIDADO BEBÉ
SUELTO
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.15 EL ARQUI
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
13.00 MIRADAS NUESTRAS
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 DOCUMENTALES
16.00 ABIERTO AL PÚBLICO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
22.00 CINE ARGENTINO
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
21.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 RECORDANDO
21.30 RODANDO FOOD TRUCKS
22.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ
SARSFIELD VS. INDEPENDIENTE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO
POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.34 TRASCENDER
10.43 EL DÍA DE LA BODA
12.20 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE
13.48 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS
15.29 EL CÓDIGO ENIGMA
17.47 BROKEN CITY
19.49 TRASCENDER
22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS
TCM
08.40 LOST - THREE MINUTES
09.27 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE
10.11 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE
10.56 LOST - A TALE OF TWO CITIES
11.40 MAD ABOUT YOU - MET SOMEONE
12.06 MAD ABOUT YOU - MAID ABOUT YOU
12.32 LOST - FURTHER INSTRUCTIONS
13.16 LOST - THE GLASS BALLERINA
14.00 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF
14.45 LOST - THE COST OF LIVING
15.30 LOST - I DO
16.14 MAD ABOUT YOU - MET SOMEONE
16.40 MAD ABOUT YOU - MAID ABOUT YOU
17.06 LOS CAZAFANTASMAS
18.59 PRIMER IMPACTO
20.31 LEYENDAS DE PASIÓN
23.00 EL GUARDAESPALDAS
TNT
08.38 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
11.06 HARRY POTTER AND THE HALFBLOOD
PRINCE
13.57 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
16.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
18.54 SON COMO NIÑOS 2
20.48 JUST GO WITH IT
23.00 EL TIGRE VERÓN - DUDA
23.59 CARRERA MORTAL 2
SPACE
08.18 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
09.55 DESAFÍO MOTOR
10.25 POSEIDÓN
12.04 UNA TORMENTA PERFECTA
14.28 FURIA DE TITANES
16.20 WRATH OF THE TITANS
18.02 JACK EL CAZA GIGANTES
20.06 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
CINECANAL
12.12 EL GATO CON BOTAS
13.44 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
15.55 TERMINATOR. GÉNESIS
18.11 LARA CROFT. TOMB RAIDER
19.54 LARA CROFT TOMB RAIDER. LA CUNA DE
LA VIDA
22.00 TOMB RAIDER
VOLVER
08.30 DIOS SE LO PAGUE
10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI
12.00 LA RISA ES BELLA
13.00 CUESTA ABAJO
14.20 LAS CANCIONES DE GARDEL
15.00 EL PROFESOR HIPPIE
16.40 EL PROFESOR PATAGÓNICO
18.20 EL PROFESOR TIRABOMBAS
20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS
20.30 LOS MATAMONSTRUOS EN LA MANSIÓN
DEL TERROR
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* HOY, A LAS 21, MISHKILA DE
ARPAS.
*MAÑANA, A LAS 20, RAÍCES
AMERICANAS, CON EL BALLET
PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA:
ALIMENTO NO PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO
TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN
DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS
DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES
Y COMPAÑÍA. ENTRADA
GRATUITA.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,
CARTAS DE AMOR.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A
LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA,
CON HERNÁN NIETO (HIJO
DE CHANGO NIETO) Y PABLO
ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,
VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO
DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
24,25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs
(Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24 /08 22:00 hs (Cast) 00:40 hs
(Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
24,25/08 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
18:20 (Cast
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/08 21:50 hs (Subt) 00:30 hs
(Subt)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
24/08 14:45 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
21:00 hs (Subt) 00:05 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
24/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00
hs (Cast) 00:00 hs (Cast) 00:30 hs
(Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
24/08 -16:50
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS
& SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD
APTA 16 AÑOS CASTELLANO
2D 19:10 - 21:40
SUBTIT. 2D 21:40 SÓLO JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes:
$180 todos los días.