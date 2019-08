“Mi deseo de cumpleaños es que cuidemos a nuestros chicos del flagelo de la droga”

23/08/2019 - 23:11 Santiago

Mañana, el prestigioso luthier santiagueño José Froilán González, el “Indio” cumplirá 68 años de vida, y el charla con EL LIBERAL, recordó sus años de infancia, agradeció a Dios por haber puesto en sus manos un tronco de ceibo cuando apenas tenía 10 años y adelantó que al momento de soplar las velas, su deseo será que “cuidemos a nuestros chicos del flagelo de la droga, porque ellos son los pilares del futuro del país”.

“Hay que cuidar a los chicos que son el futuro de nuestro país; cuidarlos especialmente del gran flagelo de la droga, eso es lo que más quiero, que se controle, ojalá algún día se lo pueda hacer, es muy difícil, pero hay que tratar, desde los padres, que haya más gente que les de oficios a los chicos, para que no se metan en la droga; ellos son el pilar fundamental para que saquemos nuestro país adelante; queremos chicos sanos no enfermos”, reflexionó el “Indio”.

Al hablar de este momento de su vida, en el umbral de sus 68 años, recordó con mucho cariño su infancia, y dio gracias a Dios y a sus padres por lo que es hoy.

“Siempre doy gracias a Dios de que haya encontrado ese tronco de ceibo en el río mientras pescábamos con mi papá y mi hermano, porque de eso vivíamos. El propósito era llevarlo a lo de mi tío Polo, hermano de mi papá que vivía en Huaico Hondo y fabricaba bombos, pero cuando llegamos cansados al patio de mi casa, mi papá cambió de idea y dijo: ‘¿Y si lo hacemos nosotros?’ y ahí cambió la historia, yo tenía apenas 10 años y desde entonces no he parado de parir bombos. Doy gracias por la crianza que me dieron mi papá Ramón y mi mamá Filomena, que me inculcaron la cultura del trabajo, que hay que trabajar para vivir, no hay que vivir de dádivas. Me tocó juntar basura, buscar alimentos para criar los chanchos o las cabras, y nunca me faltó trabajo, y no reniego de eso. Viví una infancia muy linda, que me ha enseñado todas esas cosas que hoy las puedo disfrutar”contó.

También contó que tiene a nueve chicos que lo ayudan y que aprenden el oficio, y no quiere que a ellos les falte nada. l