Supermercadistas señalaron que aún reciben entre 2 y 3 listas de precios distintas por semana

24/08/2019 - 00:26 Economía

Autoridades de la Dirección de Comercio e Industria, de las Defensorías del Pueblo de Santiago y de La Banda y supermercadistas asociados a la Cámara de Comercio (CCI) se reunieron para consensuar la forma en que los autoservicios y supermercados, señalizarán las 13 familias de productos a los cuales se les suprimió el IVA de sus precios, para una mejor visualización por parte de los consumidores.

Participaron el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr Lionel Suarez, de La Banda Dr Diego Jimenez, el Ing. Guido Larcher director de Comercio e Industria provincial, la titular de la Cámara de Comercio Ing. Alejandra Rafael y los supermercadisas Pablo Veloso, Pablo Ruberto, Salvador Scaglione, Hugo Unzaga y Cecilia Bejarano.

En la reunión abordaron la forma en la que se señalizará en las góndolas los artículos cuyos precios no llevan IVA. En este punto, definieron que desde la semana próxima, Comercio e Industria reglamentará una resolución por la cual se exhiba con una cartelería importante, cuáles son los productos con IVA ‘0’ (cero). A esa conclusión se llegó luego de barajar varias opciones alternativas.

‘Entendemos que debemos llevar certidumbre a los consumidores lo que tiene que ver con los procedimientos que utilizarán los coemrcios locales para que esa disminución del IVA se vea impactada en el precio final del producto’, señaló el Defensor del Pueblo, Dr Suárez.

No obstante, los supermercadistas ennumeraron varios problemas que se les presenta en la actualidad con la normativa. Por un lado, ‘está siendo difícil aplicarlo porque no se sabe bien cómo implementarlo y desde que salió el decreto nuestros proveedores nos están aumentando permanentemente, en una misma semana más de dos veces, entonces no se tiene el tiempo para poder aplicarlo correctamente, pero se están haciendo todos los esfuerzos’, indicó Pablo Veloso.

‘El proveedor está aumentando en muchos casos en porcentajes mayores a la baja del IVA en casi todos los rubros. El viernes anterior a las PASO algo de malestar había, desde el lunes siguiente día a día la mayoría e los proveedores hasta dejó de entregar mercadería y cuando apareció, fue con suba muy importante. Todos los productos han subido arriba del 23%’.

En cuanto al IVA 21% que no trasladan al consumidor final pero que ya lo pagaron a sus proveedores, la titular de la CCI, Alejandra Rafael, dijo que ‘hay un pedido de Came para que se haga una libre disponibilidad de ese crédito de IVA y para que los grandes distribuidores puedan vender sin IVA a los monotributistas porque no tiene como absorberlo, ese pedido se ha hecho a la Afip hoy y entre lunes o martes se van a expedir’.

A su turno Hugo Unzaga, apuntó que “esta crisis lo diferente que tiene es que los proveedores en otras épocas, nos proveían con aumento de precio pero en esta crisis nos han cortado de cuajo, y hemos sentido el impacto porque no tenemos para reponer”.l