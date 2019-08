Cárdenas: “Como santiagueño, me gustaría al menos un empate”

24/08/2019 - 01:32 Deportivo

Juan Carlos “Chango” Cárdenas es un símbolo de Racing Club y uno de los jugadores que marcó toda una época con la camiseta de la “Academia”. El hombre que es recordado por aquel famoso gol que le dio el título mundial a Racing frente al Celtic de Escocia en 1967, habló ayer en exclusivo con EL LIBERAL y también palpitó lo que será el duelo de mañana entre el equipo de Eduardo Coudet con su par de Central Córdoba.

“Como santiagueño, me gustaría que el partido al menos termine con un empate. Y si tendría que opinar como hincha, voy a querer que gane Racing. Yo hice toda una vida en ese club y me cobijó con apenas 16 años”, expresó el “Chango” que se repone de una operación en la rodilla izquierda, en Buenos Aires.

La “Academia” no llega en su mejor momento al duelo de mañana ante el “Ferroviario”. Viene de perder por 6 a 1 ante River Plate en el “Cilindro” de Avellaneda y de dejar varios interrogantes en su funcionamiento.

Pero cuando Cárdenas habló sobre este tema, se mostró esperanzado en que el equipo volverá por el camino de la victoria.

“Esto fue un accidente. El resultado que tuvo ante River no pasa todos los días. Racing cometió errores y las terminó pagando con una goleada. En ningún momento pensé que haya tanta diferencia cuando no es real, sobre todo por la calidad de jugadores que tienen ambos equipos”, apuntó el ex delantero “académico”.

Luego acotó: “Cuando hay equivocaciones y el contrario acierta cada vez que se cometen, no hay nada que hacer. No es fácil llegar y concretar como lo hizo River que en tres minutos, marcó tres goles. Eso no ocurre siempre en el fútbol”.

Cárdenas tampoco quiso pasar por alto la historia entre ambos clubes y recordó que River siempre fue un rival difícil para la “Academia”.

“La historia dice que River siempre lo tuvo de hijo a Racing. Nosotros cuando estábamos 39 fechas sin perder, fuimos a River y nos ganó 2 a 0. Me acuerdo que tuvimos varias oportunidades de goles y que Amadeo Carrrizo me agarró una”, contó el “Chango”. Otro de los hechos que recordó el jugador que se inició en el club Unión de esta ciudad, fue cuando jugó en la cancha de Central Córdoba vistiendo la camiseta de la “Academia”.

“Fue en el año 67 cuando Central Córdoba entró en el Metropolitano o el Nacional creo. Aquella vez salimos 0 a 0. Todavía tengo el bombo que me regalaron en aquella oportunidad. También jugué cuando defendía la camiseta de Unión”, amplió.

El “Chango” hizo un poco más de memoria y recordó que cuando vino Racing al estadio del barrio Oeste, fue casualmente después de que el equipo se consagrara campeón del torneo de la AFA.

“Ahora que va Racing a Santiago a jugar, me acordé cuando lo hicimos nosotros en su momento. El otro día el ‘Bocha’ Maschio me decía que habíamos venido a jugar con Central Córdoba después del primer o segundo partido en que nos consagramos campeones”, expresó.

Su paso por Unión de esta ciudad, también le trajo nostalgias y aprovechó la oportunidad para mencionar a algunos jugadores que fueron muy importante en sus comienzos como futbolista.

“Todos me ayudaron un montón. Recuerdo a Luis García, el ‘Negro’ Loto, ‘Polo’ Mackeprang, el ‘Petiso’ Camus, grandes jugadores y personas. Yo tenía apenas 14 años cuando jugué en la Primera de Unión y ellos me acompañaron y apoyaron en todo momento. Esas cosas no se olvidan jamás”, afirmó. l