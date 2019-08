“Estoy muy orgulloso de la puesta en escena que encontré y del trabajo que hacen los actores, sobre todo la verosimilitud”

24/08/2019 - 20:30 Pura Vida

¿El éxito que alcanzó la obra se debe a un proceso de identificación de las personas o hay otros factores que hicieron que el público se interesara por verla?

Es ambas cosas. El contenido es muy sólido y muy interesante, muy interesante. Lo que han explorado en el mundo interpretativo nuestros compañeros ha sido algo hermoso. Yo tuve el privilegio de haber dirigido a un elenco extraordinario. Ese anhelo que yo tenía de plasmar esta comedia como yo soñé hacerla, este elenco lo logra con creces porque hacen un trabajo descomunal, muy ponderado por toda la crítica argentina y también del exterior. Acabamos de venir de Chile y la respuesta del público y las críticas fue algo maravilloso. Creo que son ambas cosas. Tiene un gran libro, un gran guión, un gran disparador. Y paralelamente al gran disparador tiene algo interpretativo. Estoy muy orgulloso de la puesta en escena que encontré. Estoy orgulloso del trabajo que hacen, sobre todo la verosimilitud, de verlos tan reales. Eso me puso más que feliz.

En la película, cuando todos los escándalos son descubiertos, deja en el aire esta pregunta: “¿Cuánto de ignorante hay que ser para lograr la felicidad?”

No sé si hace falta ser ignorante para lograr la felicidad. Ese estado lo logra uno. Lo logra con trabajo. No es sencillo. Es la completud de lo que uno más sueña. Generalmente, los seres humanos somos insatisfechos por característica propia, pero lograr esa estabilidad emocional y la felicidad no es solamente no engancharte en redes y no engancharte con el mundo de alta tecnología sino también con una formación cultural, emocional que es importante para que logres ese estado.