“Hay gente que desde el anonimato te insulta”

24/08/2019 - 20:34 Pura Vida

“El juego que se plantea en ‘Perfectos Desconocidos’ empieza a desnudar personalidades, cosas que estaban escondidas debajo de la alfombra comienzan a aclararse. Entra en una zona muy delicada y de angustia pero hay carcajadas, te permite pensar. Es muy valiosa”, destacó Francella.

¿Cómo se conserva la privacidad en un mundo que cada vez está invadido por las redes o por aquel concepto de “Gran Hermano” que creó George Orwell?

No se protege. Estamos inmersos en un momento particular en que está la elección de uno de entrar o no en ese juego, de aceptar las redes o no. Hay gente que desde el anonimato (en las redes sociales) te insulta, lo ven como un arma lícita. Lo más grave no es el que insulta sino la persona que escribe un tuit y cuando le insultan ella le contesta dándoles una entidad que para mí sería un gesto de suicidio.