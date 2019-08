Detectan unas 150 enfermedades pulmonares vinculadas al vapeo

24/08/2019 - 22:20 Santiago

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) están investigando un número creciente de casos de enfermedad pulmonar “grave” que parecen estar relacionados con el vapeo.

Se trata de dispositivos que calientan sustancias como la nicotina para crear aerosoles que los usuarios inhalan. Hasta el momento, se informaron 94 casos en 14 estados, pero a partir del miércoles último, el número se había disparado a 153 posibles casos en 16 estados, principalmente entre adolescentes y adultos jóvenes. No se han reportado muertes.

No se conoce la causa de las enfermedades, y los CDC señalan que no está claro si todos los casos fueron causados por lo mismo. Aún así, el vapeo parece ser un hilo conductor en todos los estados involucrados en la investigación. Muchos pacientes dijeron que los síntomas comenzaron con dificultad para respirar, falta de aliento y dolor en el pecho, y algunos incluyeron vómitos, diarrea y fatiga. Para los especialistas no se trataría de una enfermedad infecciosa.

“Esto es más o menos lo que se venía anticipando: el uso y el abuso de algo que hasta en un primer momento se había pensado que podía ser saludable, trae estas consecuencias. El líquido de los cigarrillos electrónicos contiene sustancias aromatizantes, agua, alcohol, propilenglicol, glicerina vegetal y diferentes concentraciones de nicotina, no es vapor de agua lo que se inhala”, aseveró en diálogo con Infobae Francisco Toscano, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiólogica Argentina.