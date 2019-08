“Ozuna” seguirá preso por intentar apuñalar a ex novia y a su madre

24/08/2019 - 23:39 Policiales

La jueza de Género, Norma Morán, extendió por 15 días la detención de un joven apodado “Ozuna”, de 17 años, domiciliado en Ojo de Agua.

A su temprana edad, tiene antecendentes por intento de homicidio; también agredir a un adulto con un inflador y 3 ataques a su ex pareja.

En audiencia, la doctora Elena Gorostiza desandó la precoz historia de “Ozuna”.

Emerge siempre un denominador común: “cero” palabras y siempre proclive a “solucionarlo” todo a cuchilladas.

En marzo y agosto irrumpió en la casa de la ex pareja (de 16 años) y madre de su hijo. Como la jovencita no le dejó llevarse a la fuerza al niño, la agredió a trompadas y amagó acuchillarla, se supo.

Tajante

En todos los escándalos, terció la madre de la menor y “Ozuna” no se amilanó. “¡Subí a la moto. Sabes cómo soy. A mí no me importa nada. Te voy a matar a vos y al chico, a los dos juntos. Si no me das a mi hijo les puedo prender fuego a todos!”, gritó.

Gorostiza y la fiscal Andrea Juárez tienen las herramientas para remar y contrarrestar el delito, pero saben que con “Ozuna” nadie duerme en paz y que algún día será excarcelado.

Por lo pronto, la Fiscalía se nutrirá de pruebas científicas para investigar y proteger a la adolescente e hijo.

Asimismo, asistirá a “Ozuna” con un grupo de psicólogos, sin obviar su condición de menor de edad.

Rige ya un tratamiento tutelar intramuros, pero lo trascendente es descubrir cómo procesará “Ozuna” el encierro y si persiste en su terquedad violenta, o busca regenerarse y dé un giro de 180º a su vida.