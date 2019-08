El “Patio del Indio” estará de fiesta hoy con la celebración del cumpleaños 68 del luthier José Froilán González

25/08/2019 - 01:20 Santiago

El “Indio” Froilán González abrirá hoy las puertas de su patio para recibir a cientos de amigos que llegarán para compartir con él la fiesta por su cumpleaños número 68.

El jueves comenzaron a llegar amigos de Froilán desde diferentes provincias argentinas, quienes llegaron con todo tipo de regalos. Hoy se espera que multiplique considerablemente el número de visitantes que habitualmente recibe el “Patio” ubicado en la Boca del Tigre cada domingo.

Junto a su inseparable compañera, Tere Castronuovo, Froilán también se viene preparando para vivir esta jornada especial en la que por un momento dejará de lado su labor en la fabricación de bombos, para atender a sus visitantes.

“Al mediodía seguro vamos a comer con la familia y prepararemos algo para recibir a los amigos de los medios que siempre se portan tan bien con nosotros, y vamos a recibir a todos los amigos con mucha satisfacción”, le adelantó Froilán a EL LIBERAL.

“Doy gracias por la crianza que me dieron mi papá Ramón y mi mamá Filomena, que me inculcaron la cultura del trabajo, que hay que trabajar para vivir, no hay que vivir de dádivas. Me tocó juntar basura, buscar alimentos para criar los chanchos o las cabras, y nunca me faltó trabajo, y no reniego de eso. Viví una infancia muy linda, que me ha enseñado todas esas cosas que hoy las puedo disfrutar”, dijo el “Indio” al hacer un balance de lo vivido hasta este momento.

También confesó que al momento de soplar las velitas y pedir sus deseos, estos estarán dirigidos a los niños, para que se los cuide de todas las acechanzas de la actualidad.

“Hay que cuidar a los chicos que son el futuro de nuestro país; cuidarlos especialmente del gran flagelo de la droga, eso es lo que más quiero”, confesó.