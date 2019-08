Diego Rodríguez: “Cuando menos la toque, mejor”

25/08/2019 - 01:39 Deportivo

Central Córdoba tiene todo listo para recibir esta tarde a Racing. Y uno de los que vienen siendo figura, el arquero Diego Rodríguez, habló en la previa y le restó importancia al flojo presente del último campeón de la Superliga.

“Es un grande y no nos tiene que importar que llegue mal, al contrario, tenemos que ser más precavidos porque vendrán a buscar la victoria como sea. Entonces tenemos que hacer un partido inteligente, en nuestra cancha y ante nuestra gente. Hay que tratar de sacar beneficio de todo eso.”, resaltó.

Consultado sobre si la clave será ganar en el mediocampo, respondió: “Creo que en todas las líneas, porque si sos inteligente en el mediocampo y no en las áreas terminas perdiendo. Todo el tiempo tenemos que estar pensando en cuáles son las fortalezas nuestras y cuáles con las debilidades de Racing”.

“Somos un equipo cómodo presionando al rival en la mitad de la cancha y saliendo rápido, tal como lo hicimos con Atlético. De local tenemos que jugar así siempre, sin importarnos el rival que venga”, agregó respecto del partido que propondrá hoy Central Córdoba.

El “Ruso” sabe que, cuanto menos intervenga, será mejor para el Ferro. “La realidad es que cuando menos la toque, mejor. Pero también hay que estar atento para cuando el balón llegue a mis manos y responder de la mejor manera”, explicó.

En cuanto al funcionamiento que viene mostrando el equipo de Coleoni, Rodríguez fue claro en que hay cosas por mejorar. “Fuimos autocríticos y nos dijimos las cosas que hicimos mal. Eso es un paso adelante para corregir esos desacoples que tuvo el equipo”, señaló.

El aspecto mental será importante para el golero. “En Córdoba sufrimos la expulsión de un compañero y paradójicamente nos benefició porque crecimos en lo mental”, graficó.

Especial

Rodríguez se formó en Independiente, el clásico rival de Racing, por lo que el de hoy no será un partido más en su carrera. “Por mi pasado en Independiente, club donde crecí y me formé como deportista, podría decirse especial, pero hoy me debo a Central Córdoba y es allí que es especial porque será la primera vez que viene un grande a la provincia desde que ascendió a la Superliga y lo tomamos de esa manera”, dijo.

Y sobre el buen momento que atraviesa, tras venir de una larga inactividad, el arquero ferroviario señaló que “uno siempre trabaja para estar a la altura de las necesidades del equipo. Quizás en algunos partidos tendré menos trabajo y en otros mucho más, y ojalá que este domingo sea un partido donde tenga menos trabajo porque eso significa que el equipo está respondiendo”.